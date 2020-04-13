В Украине сократили на 80% средства на подготовку и участия сборных в Олимпийских играх

Верховная Рада сократила финансирование проектов Государственного агентства по вопросам кино на 11,3%, или на 59,240 млн гривен до 463,443 млн гривен, подготовки и участия национальных сборных в Олимпийских играх - на 82%, или на 316,629 млн гривен до 69,710 млн гривен.

За основу и в целом за соответствующий законопроект №3279-д об изменениях в госбюджет-2020 проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Финансирование на подготовку к Паралимпийским играм сокращено на 930,056 млн гривен до 50,788 млн гривен.

Финансирование подготовки к Олимпийским играм перенаправлено из Министерства культуры, молодежи и спорта в Министерство молодежи и спорта.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

При этом Рада создала в государственном бюджете на 2020 год фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен, в том числе 10 млрд гривен предусмотрено Минсоцполитики на программу финансирования пенсий, надбавок, повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда, 0,6 млрд гривен на программу выплаты помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг некоторым категориям населения.