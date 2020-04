Для борьбы с коронавирусом Афганистан освободил из тюрьмы около 400 боевиков "Талибана"

"Правительство освободило 361 заключенного движения "Талибан" из тюрьмы Баграм в соответствии с президентским указом от 11 марта. В рамках усилий по продвижению мира и борьбе с COVID-19 всего выпустят 1 500 заключенных", — написал Фейсал.

The Government released 361 Taliban prisoners from Bagram prison under the presidential decree of March 11. As per the decree, releases will continue across other prisons to free a total of 1,500 as part of our efforts to advance peace and fight #COVID19.