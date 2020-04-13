Для борьбы с коронавирусом Афганистан освободил из тюрьмы около 400 боевиков "Талибана"

В то время, как Иран выпустил более 80 тысяч заключенных из тюрем, чтобы предотвратить распространение коронавируса, Афганистан освободил из заключение 361 боевика радикального движения "Талибан". Об этом говорится в сообщении представителя Совета национальной безопасности страны Джавида Фейсала в Twitter.

"Правительство освободило 361 заключенного движения "Талибан" из тюрьмы Баграм в соответствии с президентским указом от 11 марта. В рамках усилий по продвижению мира и борьбе с COVID-19 всего выпустят 1 500 заключенных", — написал Фейсал.

The Government released 361 Taliban prisoners from Bagram prison under the presidential decree of March 11. As per the decree, releases will continue across other prisons to free a total of 1,500 as part of our efforts to advance peace and fight #COVID19. — Javid Faisal (@Javidfaisal) April 13, 2020

В частности, решение властей поддержали США, поприветствовав освобождение заключенных. Так специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал их активизировать усилия.

"Освобождение заключенных является важным шагом в мирном процессе и сокращении насилия. Обе стороны должны ускорить усилия по достижению целей, указанных в соглашении между США и талибами, как можно скорее", — написал Халилзад в Twitter.

По данным Международного комитета Красного Креста, 12 апреля экстремистская группировка "Талибан" освободила 20 пленных в южной провинции Кандагар.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как раскритиковал введение комендантского часа.