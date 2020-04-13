Порывы ветра, опасные заморозки и дожди: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 13 апреля, в начале Страстной недели, в Украине ожидаются сильные ночные заморозки, порывы ветра и дожди. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются по всей Украине в понедельник.

"По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, 13 апреля на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый) ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Также по Киевской области ночью 13 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (И уровень опасности - желтый).

Кроме того, согласно картам Укргидрометцентра, 13 апреля ожидаются осадки во всех западных областях, кроме Черновицкой. Кроме того, дожди прогнозируют и на Житомирщине.

Погода в Украине. Карта: Укргидрометцентр

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