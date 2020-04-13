"Северодонецкий "Азот" возобновил производство аргона, азота и медицинского кислорода

Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, возобновил производство промышленных газов - аргона, азота и медицинского кислорода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Восстановление на предприятии полного цикла производства аммиака, карбамида и аммиачной селитры позволило наладить производство аргона, кислорода медицинского качества и азота. Это побочные продукты, которые легко производить, если налажено производство азотных удобрений. По своей сути производство и продажа промышленных газов – не такой маржинальный бизнес, как, к примеру, производство азотных удобрений. Но если у предприятия появляется возможность зарабатывать на побочном продукте производства, мы будем это делать. Предприятие диверсифицирует свои источники доходов и делает бизнес более устойчивым. Мы увеличиваем количество наших клиентов, а также количество рынков, на которых мы присутствуем", – отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

Согласно сообщению, предприятие получает аргон высшего сорта (концентрация 99,99 %) на установке "Аргон", работающей в цехе производства аммиака 1-А, мощность установки составляет 300 тонн аргона в месяц.

Также предприятие сможет выпускать 4 500 тонн кислорода медицинского качества и 300 тонн азота в месяц, при этом пока азот и кислород производятся для внутреннего потребления (используются в технологических схемах и при производстве минеральных удобрений, в частности карбамида).

Согласно сообщению, в 2013 году предприятие получило лицензию от Государственной службы по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода и инвестировало более 200 тыс. гривен в запуск производства этого продукта.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 марта 2020 года на "Северодонецком Азоте" восстановлен полный цикл производства удобрений.

В 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.