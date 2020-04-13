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13 квітня 2020, понеділок, 10:44 13
Економіка 2020-04-13T12:30:03+03:00
Українські Новини
Котирування акцій британської Ferrexpo продовжили зростання 2-й тиждень поспіль

Котирування акцій британської Ferrexpo продовжили зростання 2-й тиждень поспіль

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котирування на біржі, котун
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото

Котирування акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Велика Британія) продовжили зростання 2-й тиждень поспіль і з 6 по 9 квітня виросли на 17,4%, або на 0,212 фунта стерлінгів за акцію до 1,427 фунта стерлінгів/акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 6 квітня акції компанії котирувалися на рівні 1,215 фунта стерлінгів, 7 квітня котирування підвищилися до 1,335 фунта стерлінгів, 8 квітня - до 1,37 фунта стерлінгів, а 9 квітня - до 1,427 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 11,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українськi Новини, котирування акцій компанії з 30 березня по 3 квітня зросли на 1,8%, або на 0,02 фунта стерлінгів за акцію до 1,167 фунта стерлінгів/акція.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн тонн.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo збільшила прибуток на 20,3%, або на 68,072 млн доларів до 403,293 млн, збільшивши виручку на 18,3%, або на 232,694 млн доларів до 1 506,724 млн доларів.

У 2019 компанія збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 16,5%, або на 83 млн доларів до 586 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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