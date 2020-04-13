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13 квітня 2020, понеділок, 09:13 16 Карта
Суспільство 2020-04-13T09:30:11+03:00
Українські Новини
Пориви вітру, небезпечні заморозки і дощі: українців попередили про погіршення погоди

Пориви вітру, небезпечні заморозки і дощі: українців попередили про погіршення погоди

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, Попередження
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

Сьогодні, 13 квітня, на початку Страсного тижня, в Україні очікуються сильні нічні заморозки, пориви вітру та дощі. Про це йдеться в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що пориви вітру до 15-20 м/с очікуються по всій Україні в понеділок.

"За даними Укргідрометцентру, 13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м / с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні грунту та в повітрі 0-5° (II рівень небезпеки - помаранчевий) вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0-5 ° (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також по Київській області вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки 0-5 ° (Та рівень небезпеки - жовтий).

Крім того, згідно з картами Укргідрометцентру, 13 квітня очікуються опади у всіх західних областях, крім Чернівецької. Крім того, дощі прогнозують і на Житомирщині.

Погода в Україні. Карта: УкргідрометцентрПогода в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україні сьогодні починається Страсний тиждень. Які традиції і заборони у Великий понеділок.

Також в Україну йдуть сильні заморозки: учений розповів, що загрожує майбутньому врожаю фруктів і ягід.

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