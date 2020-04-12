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12 апреля 2020, воскресенье, 23:45 38
Экономика 2020-04-12T23:45:20+03:00
Українські Новини
Финансирование угольной отрасли планируют увеличить на 81%, — госбюджет-2020

Финансирование угольной отрасли планируют увеличить на 81%, — госбюджет-2020

Валерия Драгомирова
Шахты, Финансирование, Угольная отрасль
Уголь. Фото: Fresher
Уголь. Фото: Fresher

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает увеличение финансирования реструктуризации угольной отрасли на 81% или на 1,6 млрд гривен до 3,562 млрд гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно нему, ранее на реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году было выделено 1,963 млрд гривен.

Также проектом предлагается снизить расходы на ликвидацию неперспективных шахт на 48,5% или на 622,8 млн гривен до 659,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды перечислило шахтерам 327 млн гривен задолженности по зарплате за 2019 год и февраль 2020 года.

В марте Минэкоэнерго направило 654,2 млн гривен на выплату зарплат шахтерам и на погашение задолженности по ним.

Кроме того, финансирование Госкино хотят урезать, но деньги на патриотические фильмы решили вернуть. Финансирование на подготовку к Паралимпийским играм сокращено на 930,056 млн гривен до 50,788 млн гривен.

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