Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, 1 ранен

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 12 апреля, один украинский военнослужащий погиб, один - получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 2 раза обстрелял украинские позиции недалеко от села Тарамчук.



На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.



К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение.



Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.



Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 11 апреля, 3 военных ранены.



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