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12 апреля 2020, воскресенье, 22:45 508
Силовые структуры 2020-04-12T22:46:23+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, 1 ранен

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, 1 ранен

Валерия Драгомирова
Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, Раненый военный ВСУ
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 12 апреля, один украинский военнослужащий погиб, один - получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 2 раза обстрелял украинские позиции недалеко от села Тарамчук.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 11 апреля, 3 военных ранены.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

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