Только в Киеве потеряли доходы из-за карантина 600 тысяч человек, — Левочкин

Пока в Кабинете министров прогнозируют, что украинцы смогут вернуться на работу в мае, из-за карантина только в Киеве около 600 тысяч человек потеряли доходы, поэтому в бюджете нужно усилить социальную поддержку и поддержку бизнеса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Лёвочкин в интервью изданию "Страна.UA".

По его словам, в очередном проекте изменения бюджета нет необходимого финансирования нужных расходов.

"Что касается изменений в бюджет, то они не выдерживают критики. В том виде, в котором бюджет был презентован на последнем заседании согласительном совета парламента (в пятницу, 10 апреля – Ред.), наша фракция поддерживать его не может", – заявил народный депутат.

Он привёл статистику, согласно которой только в Киеве потеряли доходы порядка 600 тысяч человек, занятых в сфере услуг и офисной работе. Аналогичная ситуация и в других городах.

"По мнению экспертов, потребуется от 2 до 3 лет только для того, чтобы выйти на уровень прошлого года. Но пока в бюджете, кроме позитива – дополнительного финансирования Минздрава, – мы видим лишь перераспределение бюджета за счет урезания "социалки" и регионального развития в пользу выплат по внешним долгам", – сообщил народный депутат.

По словам Левчокина, в нынешней ситуации нужно проводить переговоры по реструктуризации внешних долгов, а средства направлять на поддержку людей. Анонсированная сумма в 1 тыс. гривен недостаточна.

Как сообщали Українські Новини, Сергей Левочкин заявлял, что для противостояния пандемии коронавируса службы экстренного реагирования должны быть обеспечены всем необходимым.

Позднее Левочкин заявлял, что в условиях кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 украинское правительство должно увеличивать поддержку экономики, а не сокращать ее.