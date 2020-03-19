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19 марта 2020, четверг, 18:13 428
Политика 2020-03-19T18:13:59+02:00
Українські Новини
Власть должна обеспечить защиту медиков, – Левочкин

Власть должна обеспечить защиту медиков, – Левочкин

Павел Твердохлиб
Сергей Левочкин, Медики, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Средства индивидуальной защиты
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин заявил, что для противостояния пандемии коронавируса службы экстренного реагирования должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своих обязанностей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Власти надеются, что от эпидемии можно будет спрятаться. Достаточно закрыться дома и переждать некоторое время. Но эта стратегия не работает для работников экстренных служб. Власть должна на уровне государства обеспечить тех, кто борется с болезнью, а не полагаться на усилия благотворителей и волонтерские усилия", – сказал Левочкин.

"Для противостояния эпидемии коронавируса все службы экстренного реагирования должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своих обязанностей. Также в ситуации ограничения транспортного сообщения крайне важно гарантировать возможность медикам, правоохранителям, спасателям добраться до места работы вовремя и безопасно", – отметил он.

Также Левочкин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием принять комплексные меры, которые позволили бы в достаточной степени обеспечить потребности отечественных медицинских работников в средствах индивидуальной защиты.

"Иностранный опыт борьбы с COVID-19, в первую очередь в Китае и Италии, свидетельствует о том, что одним из самых негативных сценариев является внутрибольничное распространение коронавируса, опасное для сотрудников медицинских учреждений и членов их семей", – говорится в обращении.

Политик привел данные последней статистики, согласно которым инфицированными во всем мире 2 629 медработников, что составляет 8,3% от всего количества больных на 17 марта. В частности, в Бергамо (Италия) коронавирусом заболели 118 из 600 семейных врачей (то есть 20%).

"Минимизация этой угрозы требует достаточного обеспечения медицинских работников качественными и надежными средствами индивидуальной защиты, в том числе респираторами, масками, перчатками, костюмами и халатами, защитными очками", – отметил Сергей Левочкин.

Напомним, фракция ОПЗЖ первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам противостояния эпидемии, социальной поддержке и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложений 17 марта была проголосована парламентом.

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