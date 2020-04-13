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13 апреля 2020, понедельник, 06:13 1286 Фото
Общество 2020-04-13T06:13:02+03:00
Українські Новини
В борьбе с распространением коронавируса чешская полиция заставила нудистов надеть … маски

В борьбе с распространением коронавируса чешская полиция заставила нудистов надеть … маски

Павел Твердохлиб
Чехия, Полиция, Нудисты, Пандемия, Коронавирус
Полиция Чешской Республики. Фото: tydenikpolicie.cz
Полиция Чешской Республики. Фото: tydenikpolicie.cz

Нарушение правил карантина во время пандемии коронавируса фиксируются как в Украине, так и за ее пределами. Как информировали Українські Новини, активисты обнародовали видео, на котором бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, прогуливаясь по набережной Днепра в Киеве без защитных масок. Тем самым эти лица проигнорировав установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

А в Чешкой Республике полиция пресекла нарушение общественного порядка со стороны нудистов. Как сообщает портал местных правоохранителей, любителей загорать "в чем мама родила" офицеры обнаружили на берегу одного из прудов в районе местного курорта Лазне-Богданеч. Впрочем, по заверению полицейских сам факт пребывания граждан на природе без одежды не являлся правонарушением и в обычной ситуации не был бы как-то наказан.

"В принципе, граждане могут находиться в отведенных и установленных для подобного отдыха местах и без одежды. Но, в соотвествии с указаниями властей они должны прикрывать рты специальными масками", - отметила пресс-офицер полиции Чехии майор Маркета Яновска.

По информации правоохранителей, во время проведенного на следующий день рейда в районе нудистского пляжа полицейские вновь зафиксировали большое количество любителей "голого отдыха". Однако в этот раз все они были в масках.

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