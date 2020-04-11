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11 апреля 2020, суббота, 06:00 153 Карта
Жизнь 2020-04-11T06:00:01+03:00
Українські Новини
Ударит мороз и пойдет снег: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье и Страстную неделю

Ударит мороз и пойдет снег: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье и Страстную неделю

Надежда Комендантова
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После резкого похолодания в конце рабочей недели на выходных в Украине резко изменится погода. В субботу и на Вербное воскресенье  осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла, однако на следующей неделе придут дожди с мокрым снегом и резкое похолодание местами до "минусов".

Об этом сообщила на Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

 "Атмосферный фронт, который наконец принес в Украину хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти оставит нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, на Луганщине, вместе с дождиками.

Выгонит наш фронт, как из парка слишком ревностный полицейский какого-то бегуна или дышащую свежим воздухом пару, уже завтра днем ​​резвый антициклон Max", - сообщила она.

В субботу, 11 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

Температура воздуха 11-го апреля опустится до +10+15 градусов, на Востоке в субботу не выше +8+13 градусов.

На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится.

Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

В Киеве в субботу и в Вербное воскресенье – без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов. В понедельник потеплеет до +17 градусов.

В понедельник температура воздуха прогреется до +15+20 градусов. В то же время, во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха упадет днем ​​до +4+10 градусов, в ночь на 15-е к нулю и ожидаются заморозки. Кроме того, во вторник и среду вместе с дождем в Украине ожидается также и мокрый снег.

Во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве прогнозируют похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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