От коронавируса в Украине погибли два медика

В Хмельницкой области и на Закарпатье умерли два медицинских работника, у которых выявили инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают госадминистрации.

Так, по состоянию на 18:30 в Хмельницкой области был зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Также указано, что сегодня в области выздоровели два человека, инфицированных коронавирусом – это врач и девушка, у которой первой диагностировали инфекцию на территории области.

В свою очередь и. о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко сообщил о смерти медработника в регионе. По его словам, это уже четвертый летальный случай в области.

"В Закарпатье скончался еще один человек. Это врач", – сказал он и напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

Также в Киеве почти 350 больных коронавирусом, за день заразились еще двое медиков.

Кроме того, в Ровенской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.