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10 апреля 2020, пятница, 17:44 1968
Общество 2020-04-10T17:45:08+03:00
Українські Новини
В Киевской области в пожаре погибли двое детей

В Киевской области в пожаре погибли двое детей

Ольга Фандорина
Пожар, Киевская область, смерть детей, Погибшие в пожаре
Пожар в Киевской области. Фото: kv.dsns.gov.ua
Пожар в Киевской области. Фото: kv.dsns.gov.ua

Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери. В селе Плоское Таращанского района при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает управление ГСЧС Киевской области в пятницу, 10 апреля.

О возгорании стало известно сегодня в 14:05. На место отправили спасателей, которые установили, что загорелся кирпичный дом площадью 80 кв. м.

Во время ликвидации пожара у двери были обнаружены тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, без признаков жизни. Они пытались выйти, но дверь была закрыта. Позже было обнаружено тело третьего ребенка, 2019 года рождения.

Врачи и работники ГСЧС попытались реанимировать детей, но безуспешно.

Предварительная причина трагедии – перекал печного отопления.

Как сообщали Українські Новини, четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе.

Также в Одессе из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека.

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