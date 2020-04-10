В Киевской области в пожаре погибли двое детей

Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери. В селе Плоское Таращанского района при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает управление ГСЧС Киевской области в пятницу, 10 апреля.

О возгорании стало известно сегодня в 14:05. На место отправили спасателей, которые установили, что загорелся кирпичный дом площадью 80 кв. м.

Во время ликвидации пожара у двери были обнаружены тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, без признаков жизни. Они пытались выйти, но дверь была закрыта. Позже было обнаружено тело третьего ребенка, 2019 года рождения.

Врачи и работники ГСЧС попытались реанимировать детей, но безуспешно.

Предварительная причина трагедии – перекал печного отопления.

Как сообщали Українські Новини, четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе.

Также в Одессе из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека.