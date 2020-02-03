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03 февраля 2020, понедельник, 17:04 119
Происшествия 2020-02-03T17:04:01+02:00
Українські Новини
В Одессе из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека

В Одессе из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека

Елизавета Кесельман
Пожар, Пожар в многоэтажке, Одесса, Погибшие в пожаре
Огонь. Фото: photoshop-master.ru
Огонь. Фото: photoshop-master.ru

После масштабного пожара в Одесском колледже экономики по улице Троицкой, где погибло 16 человек, 3 февраля в понедельник, из-за пожара в 5-этажном доме по ул. Марсельская, 7 в Одессе погибли 3 человека. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Установлено возгорание домашнего имущества в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома.

Во время ликвидации пожара обнаружены тела трех погибших людей: двух женщин 1960 г.р. и 1989 г.р. и мужчины 1987 г.р.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщали Українські Новини, правительственная комиссия установила, что пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования, а часть находящихся там людей не смогла эвакуироваться из-за того, что один из выходов был закрыт.

Также в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа. В ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.

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