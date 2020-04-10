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10 апреля 2020, пятница, 12:10 798
Экономика 2020-04-10T12:10:21+03:00
Українські Новини
В 1-м квартале "Ривнеазот" увеличил производство минудобрений на 30%

В 1-м квартале "Ривнеазот" увеличил производство минудобрений на 30%

Александр Дмитриенко
Ривнеазот, Минудобрения, Group DF
Минеральные удобрения Фото: Пенза-пресс
Минеральные удобрения Фото: Пенза-пресс

В январе-марте входящий в состав компании Ostchem крупный производитель минеральных удобрений "Ривнеазот" (Ривненская область) увеличил производство минеральных удобрений на 30% до 202,1 тыс. тонн по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Аммиачной селитры выпущено 149,5 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры – 42,8 тыс. тонн, аммиака водного технического – 9,8 тыс.тонн. Предприятие также произвело 91,8 тыс. тонн технического аммиака и 144,4 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"Мы продолжаем расти. Предприятие обеспечило аграриев наиболее востребованными в весенний период видами минеральных удобрений и полностью выполняет свои обязательства перед агропроизводителями. В первом квартале, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объемы производства возросли почти на треть", – прокомментировал председатель правления предприятия Михаил Заблуда.

По его информации, больше всего увеличилось производство аммиака (+350%), также возросли объемы продуктов переработки аммиака – аммиачной селитры (+2%) и аммиачной воды (+166%).

"Базовых причин такого роста несколько. Первая – это действующее эмбарго на ввоз российских удобрений на территорию Украины. Заградительные меры частично сработали. Вторая, и основная причина – предприятие было полностью обеспечено газом по приемлемым ценам в зимний период. Третья – постепенно растет спрос на минудобрения. Многие наши клиенты реально увеличивают объемы внесения удобрений на гектар", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году "Ривнеазот" увеличил производство минеральных удобрений в 2,4 раза, или на 668,5 тыс. тонн до 1,135 млн тонн по сравнению с 2018 годом.

"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений, также предприятие выпускает кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

Проектная производственная мощность ЧАО "Ривнеазот" по производсву аммиака составляет 400 тыс. тонн в год, аммиачной селитры – 520 тыс. тонн в год, КАС – 400 тыс. тонн в год.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии.

Основатель и собственник Group DF – бизнесмен Дмитрий Фирташ.

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