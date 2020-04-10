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10 апреля 2020, пятница, 11:52 2259
Экономика 2020-04-10T12:02:54+03:00
Українські Новини
Налоговая оштрафовала табачную компанию на 123 млн гривен

Налоговая оштрафовала табачную компанию на 123 млн гривен

Елена Литвин
Налоговая, Трансфертное ценообразование, Philip Morris Ukraine, Табачный рынок, Наложение штрафа
Деньги Фото: chervonec-001
Деньги Фото: chervonec-001

Государственная налоговая служба оштрафовала табачную компанию "Philip Morris Украина" на общую сумму в 123,4 млн гривен по результатам проверки трансфертного ценообразования, компания начала процесс оспаривания решения в судебном порядке.

Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор компании Максим Барабаш.

"Проверка по вопросам трансфертного ценообразования ЧАО "Филип Моррис Украина" завершилась в сентябре 2019 года доначислениями по налогу на прибыль в размере 98,7 млн гривен плюс штрафная санкция 24,7 млн гривен, что совокупно составляет 123,4 млн гривен", - сказал он.

По словам Барабаша, компания считает такое решение необоснованным и уже начала процесс его оспаривания в судебном порядке.

При этом на данный момент Налоговая рассматривает совместно с Министерством финансов запрос "Philip Morris Украина" о проведении взаимосогласительной процедуры, предусмотренной Конвенцией об избежании двойного налогообложения, поскольку налог на прибыль, который украинские контролирующие органы доначислили по результатам проверки, уже был заплачен в другой стране.

Барабаш объяснил, что в рамках взаимосогласительной процедуры компетентные органы двух заинтересованных стран должны попытаться посредством взаимного согласования прийти к решению, где должен быть уплачен налог.

"Мы очень надеемся, что этот диалог между налоговыми органами Украины и Швейцарии состоится в полном соответствии с международными соглашениями, а нам удастся избежать долголетней судебной тяжбы с ГНС", - прокомментировал он.

Принципы трансфертного ценообразования были одобрены Советом Организация экономического развития и сотрудничества для предотвращения искусственного занижения цен с целью увеличения прибыли в странах с более благоприятным налоговым режимом.

Основной задачей трансфертного ценообразования является подтверждение того, что цены в операциях между взаимозависимыми компаниями одной группы устанавливаются по принципу "вытянутой руки" - цены на товары между связанными и несвязанными компаниями не должны отличаться.

В Украине первые правила по контролю за трансфертным ценообразованием появились в 2013 году.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака.

Ранее табачники думали сократить инвестиции в Украине из-за возможности установления торговой наценки на сигареты.

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