Как прокачать память ребенка за время карантина

Тренер по развитию памяти Анна Лютова уверяет, что развить хорошую память можно у каждого ребенка. А значит, помочь ему в дальнейшем проще и легче усваивать знания в школе или университете. Почему бы не заняться развитием памяти на карантине. Главное – знать, как правильно запоминать. Анна поделилась несколькими секретами запоминания и упражнениями для развития памяти у детей и взрослых. Об этом пишет пресс-служба "Интера".



5 упражнений, с которых можно начать развивать память ребенка.

1. Добавьте деталей к образу . Когда вам говорят слово "тарелка", наверняка у вас перед глазами достаточно размытый образ. Давайте сделаем его ярче – добавим деталей. Например, определим, какая это тарелка: большая или маленькая, для салата, супа или, может быть, блюдце. Покрасим в какой-то цвет. Пустим по краю золотой ободочек, разрисуем ее яркими кругами – желтыми, зелеными, синими. Или, может быть, нарисуем на ней розы или подсолнухи. Потом прорисуем пространство вокруг нее, например, поставим ее на стол, на красную скатерть, положим рядом нож и вилку. Образ стал намного ярче, правда? А значит, нам его будет проще запомнить. Попробуйте с ребенком вместе в воображении переместить предмет в другую обстановку. Например, переместим тарелку на дерево. А на дереве спит котенок. Дерево с облетевшими листьями, осеннее, поэтому тарелку на нем видно издалека. Такие упражнения развивают воображение и учат уделять внимание деталям.





. Когда вам говорят слово "тарелка", наверняка у вас перед глазами достаточно размытый образ. Давайте сделаем его ярче – добавим деталей. Например, определим, какая это тарелка: большая или маленькая, для салата, супа или, может быть, блюдце. Покрасим в какой-то цвет. Пустим по краю золотой ободочек, разрисуем ее яркими кругами – желтыми, зелеными, синими. Или, может быть, нарисуем на ней розы или подсолнухи. Потом прорисуем пространство вокруг нее, например, поставим ее на стол, на красную скатерть, положим рядом нож и вилку. Образ стал намного ярче, правда? А значит, нам его будет проще запомнить. Попробуйте с ребенком вместе в воображении переместить предмет в другую обстановку. Например, переместим тарелку на дерево. А на дереве спит котенок. Дерево с облетевшими листьями, осеннее, поэтому тарелку на нем видно издалека. Такие упражнения развивают воображение и учат уделять внимание деталям. 2. Подключите эмоции . Спросите ребенка, какое ощущение вызывает, например, цифра 1. Какая она? Предложите ответы: она колючая, толстая, тонкая, зеленая, белая, гладкая, шершавая, мохнатая, может быть, она пахнет апельсинами? В общем, предлагайте как можно больше ассоциаций. Если каждая цифра будет для ребенка персонифицирована, ему будет проще запомнить число, а в дальнейшем – множество чисел. Запомнить номер телефона? Легко. Попробуйте, у вас получится! Кстати, это упражнение хорошо работает с любыми абстрактными объектами для запоминания.





. Спросите ребенка, какое ощущение вызывает, например, цифра 1. Какая она? Предложите ответы: она колючая, толстая, тонкая, зеленая, белая, гладкая, шершавая, мохнатая, может быть, она пахнет апельсинами? В общем, предлагайте как можно больше ассоциаций. Если каждая цифра будет для ребенка персонифицирована, ему будет проще запомнить число, а в дальнейшем – множество чисел. Запомнить номер телефона? Легко. Попробуйте, у вас получится! Кстати, это упражнение хорошо работает с любыми абстрактными объектами для запоминания. 3. Составьте рассказ . Например, для запоминания десяти никак не связанных между собой слов придумайте с ними историю. Например, жила-была маленькая варежка. Однажды в снежный день она вместе с девочкой Катей пошла в магазин за хлебом… "Главное – сюжеты этих историй должны быть смешными, добрыми и яркими, – подчеркивает Анна Лютова. – Такие связи "пригодны для хранения", это наши положительные эмоции. Искусственно созданные яркие вспышки. А вот неприятные ощущения в образах – если у кого-то что-то забирают, бьют, толкают – могут вызывать подсознательный страх. И наш мозг может пытаться защитить нас от возможных негативных ощущений и забыть информацию, а не запомнить ее, как нам хотелось бы. Такие образы считаются неправильными".





. Например, для запоминания десяти никак не связанных между собой слов придумайте с ними историю. Например, жила-была маленькая варежка. Однажды в снежный день она вместе с девочкой Катей пошла в магазин за хлебом… "Главное – сюжеты этих историй должны быть смешными, добрыми и яркими, – подчеркивает Анна Лютова. – Такие связи "пригодны для хранения", это наши положительные эмоции. Искусственно созданные яркие вспышки. А вот неприятные ощущения в образах – если у кого-то что-то забирают, бьют, толкают – могут вызывать подсознательный страх. И наш мозг может пытаться защитить нас от возможных негативных ощущений и забыть информацию, а не запомнить ее, как нам хотелось бы. Такие образы считаются неправильными". 4. "Сфотографируйте" пространство . Посмотрите на то, что находится перед вами. Закройте глаза и постарайтесь воспроизвести то, что видите. Не очень хорошо получается? А если мысленно провести вертикальную и горизонтальную линию и разделить то, что вы видите, на 4 квадрата, можно даже на большее количество. Постарайтесь запомнить то, что находится в каждом квадрате. Закройте глаза и попробуйте увидеть всю картинку в целом. Если мы не можем запомнить большой объем информации, делим ее на части. Это упражнение хорошо делать вдвоем. Ребенок запоминает, закрывает глаза, воспроизводит картинку. А взрослый спрашивает: что находится в правом верхнем углу? Какого цвета ваза? Где сидит кошка? Можно передвигать предметы, менять ракурс и так далее.





. Посмотрите на то, что находится перед вами. Закройте глаза и постарайтесь воспроизвести то, что видите. Не очень хорошо получается? А если мысленно провести вертикальную и горизонтальную линию и разделить то, что вы видите, на 4 квадрата, можно даже на большее количество. Постарайтесь запомнить то, что находится в каждом квадрате. Закройте глаза и попробуйте увидеть всю картинку в целом. Если мы не можем запомнить большой объем информации, делим ее на части. Это упражнение хорошо делать вдвоем. Ребенок запоминает, закрывает глаза, воспроизводит картинку. А взрослый спрашивает: что находится в правом верхнем углу? Какого цвета ваза? Где сидит кошка? Можно передвигать предметы, менять ракурс и так далее. 5. Упражнение Цицерона, одного из величайших ораторов Древнего Рима, который произносил самые сложные и длинные речи исключительно по памяти. Этот способ запоминания информации прекрасно работает и у детей, и у взрослых. Еще этот метод называют методом мест, или системой римской комнаты. Например, нужно запомнить несколько параграфов из учебника. Делим информацию на части и проходимся по комнате, "расставляя" эту информацию в ее разных частях в определенном порядке – например, от дверей по часовой стрелке. Потом закрываем глаза, вспоминаем комнату, мысленно идем от дверей по часовой стрелке и… вспоминаем. Цицерон делал именно так: прогуливался по дому и мысленно размещал ключевые моменты своего выступления в нем.

"Все эти упражнения достаточно просты, – говорит Анна Лютова. – Самое главное в процессе – повторение, тренировка и постепенное усложнение. По мере занятий вам может прийти в голову идея, как развить упражнение или переделать его под себя. Не стесняйтесь – пробуйте, делайте! Главное – не останавливайтесь, потому что память так же нуждается в тренировках, как и наши мышцы. И результат обязательно будет".



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