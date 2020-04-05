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05 апреля 2020, воскресенье, 07:00 15
Жизнь 2020-04-05T07:00:01+03:00
Українські Новини
Как помочь детям провести карантин с пользой, – психолог

Как помочь детям провести карантин с пользой, – психолог

Елизавета Кесельман
Дети, Родители, Карантин, Психолог, Коронавирус
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

Карантин стал серьезным испытанием прежде всего для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, которым также необходимо правильно объяснить ситуацию. Каким образом говорить с детьми о происходящем? Как с пользой организовать время карантина и для родителей, и для детей? Об этом рассказали психолог детского талант-шоу "Круче всех" телеканала "Интер" Марианна Новаковская и родители некоторых участников.

Психолог рекомендует выбирать спокойный тон, не "отмахиваться" от детских вопросов и отвечать четко, но не перегружать информацией.

"Задача родителей – быть спокойным и уверенным информатором, – Спросите, что ребенок уже знает о коронавирусе и карантине, и дополните, уточните информацию или развейте мифы. Важно, чтобы дети получили четкое объяснение ситуации от вас. Иначе они возьмут его из других источников, например, из ваших разговоров по телефону с подругой, из теле- или интернет-новостей...", - говорит Марианна Новаковская. 

Важно самим родителям осознать, а потом объяснить ребенку, что карантин – не апокалипсис. Он закончится, но легко ли вернется ребенок в прежний режим?

Советом поделилась также Наргиз Доган, мама 10-летнего участника талант-шоу "Круче всех" Акмаля:

"Режим есть режим. И карантин не повод его нарушать. Сын вовремя просыпается и укладывается спать. Организм должен быть готов, когда возобновятся школьные занятия. Во-вторых, у Акмаля все дни расписаны. С утра – онлайн-занятия в школе. После этого – шахматы, дополнительные тренировки по развитию памяти, занятия по английскому и турецкому языкам, математике, логике, а еще – веб-дизайну и программированию. Вечером час-полтора он может поиграть на компьютере. Мы живем так же насыщенно, как и до карантина. Единственная разница – Акмаль учится онлайн".

Не требуйте слишком многого от ребенка. Пусть у него будет расписание дня, а в нем – обязательная физическая тренировка онлайн или просто вольные упражнения под музыку. Это компенсирует отсутствие физической нагрузки, к которой ребенок привык в школе и в кружках.

Было бы неплохо заниматься и родителям вместе с детьми. Например, совместное онлайн-занятие йогой или силовая тренировка – и польза, и семейный досуг. Можно составить список дел на каждый день, пусть там будет и спорт, и уроки, и игры, и Youtube с "Майнкрафтом" – куда же без них, – и кино с родителями, и общение по "Скайпу" или "Зуму" с друзьями, и домашние дела... И пусть ребенок сам отмечает выполненные пункты".

Карантин – время новых возможностей. Отсыпаться, набираться сил – это хорошо, но и отдыхать можно с пользой.

"Сейчас – идеальное время, чтобы попробовать новое хобби, – считает Марианна Новаковская. – Взрослые могут показать отличный пример: искать новые рецепты и готовить вместе с детьми, высаживать растения, вырезать из старых журналов картинки и делать коллажи, придумывать комиксы, рисовать, снимать и монтировать видео, программировать, брать онлайн-уроки игры на гитаре… Дерзайте! Пробуйте всё, о чём мечтали".

Например, родители одного из самых запомнившихся зрителям участников второго сезона "Круче всех" так и поступили.

"Мы давно думали, что надо сыну завести свой канал в YouTubе, но постоянно не хватало времени, – рассказывает Полина Блиндер, мама "доктора Изи из Одессы". – Изя совершенно спокойно переносит карантин. Он сразу и быстро всё понял. Мы обсудили ситуацию и вместе выработали правила и план – как и что нам нужно сделать, чтобы провести время с пользой и максимально обезопасить себя от вируса. Ему хорошо дома, с мамой и папой, а нам хорошо с ним".

"Сейчас родители могут научить детей тому, чему не учат в школе. В первую очередь – своим примером, – подытоживает Марианна Новаковская – Устойчивости и вере в лучшее, критическому мышлению и проверке информации, кулинарным навыкам и составлению бюджета, благодарности за то, что есть, и заботе о других и, что важно, – о себе", - резюмировала психолог. 

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