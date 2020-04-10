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10 апреля 2020, пятница, 05:28 55 Инфографика
Lifestyle 2020-04-10T05:28:02+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, у каких знаков зодиака начнется белая полоса 10 апреля

Астролог рассказал, у каких знаков зодиака начнется белая полоса 10 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В апреле пройдет звездопад Лириды. В этот день можно увидеть, как малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и в ней сгорают. А о том, на чьей стороне будут знаки зодиака в пятницу, 10 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды будут на стороне Овнов, потому представители этого знака смогут позволить себе многое. Звезды уверяют, что Овны согут не только преуспеть в делах, но и сделать нечто больлшее, выхоядщее за рамки обыденного. В этот день влияние предствителей этого знака на окружающих значительно усилится. В пятницу Овны могут выстраивать выгодные взаимоотношения, общаться с друзьями и родственниками.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам предстоит сложный и ответственный день. Представителям этого знака в пятницу придется принимать важные решения, брать на себя ответственность в делах. Но звезды предупреждают, что в ятницу любые промаи Тельуов будут замечены, потому представителям этого знака следует максимально ответственно подходить к решению проблем. Также в пятницу представителям этого знака следует терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфликты с близкими.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам в пятницу подходить к делам творчески. Но также важно в этот день сохранять трезвый расчет в процессе принятия решений. В жизни представителй этого знака могут происходить перемены. Но звезды уверяют, что это перемны к лучшему. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки смело могут рассчитывать на успех в делах в этот день. В пятницу будет благоприятное время для планировани важных событий на будущее. В этот день представители могут занять решением финансовых вопросов, но отдалживать деньги или инфестировать их не стоит. На личном фронте также Раков ожидает успех.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет спорный день. Решение серьезных вопросов лучше отложить в сторону до лучшего момента. В пятницу не стоит конфликтовать и скандалить с близкими. Звезды советуют во всех спорных моментах находить компромиссы. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев будет хороший день для многих дел. Представители этого знака смогут преуспеть во многом и продуктивно поработать. Но звезды советуют сфокусироваться на решении вопросов финансового плана. А вот на любовном фронте у Дев не будет особых перемен в пятницу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет благоприятный день для завершения тех дел, над которыми представители этого знака работали последние несколько дней. Также звезды советуют в пятницу по возможности воздержиться от принятия важных решений, лучше займитесь планированием дел на следущую неделю.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В пятницу Скорпионы успешно смогут решить многие вопросы. Важные задачи и дела можно решать в первой половине дня. Во второй половине пятницы энергия Скорпионов пойдет на спад, потому представители этого знака не смогут в полной мере реализовать себя. Также пятница не предполагает никаких ссор и конфликтов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет сложный день. Вероятны финансовые потери, также могут возникать неудачи в делах. Звезды советуют не рассчитывать на многое и не планировать важные дела на этот день. А вечер лучше проведите уединенно и больше отдыхайте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет противоречивый день. Звезды советуют соблюдать осторожность во всех делах и держать на контроле общение с близкими и важными для людьми. Для того, чтобы избежать разлада в отношениях с партнером, представителям этого знака следует сдерживать свои эмоции и высказывания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев будет благоприятный день в финансовой сфере. Возможно, в этот день представится возможность начать новый проект или начать развивать идеи в новом направлении. Взаимоотношения с окружающими будут складываться гармонично. Представители этого знака смогут завоевать признание своими уверенными действиями или поступками.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

День у Рыб будет сложный, ведь представители этого знака не будут чувствовать уверенность в собственных силах. Звезды советуют контролировать свои эмоции и не нервничать излишне. Также резкие высказывания в адрес кого-то из близких могут испортить взаимоотношения.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, чего следует избегать всем знакам зодиака на пятницу, 10 апреля.

Также в Украине на выходных ожидаюся дожди.

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