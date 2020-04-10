Астролог рассказал, у каких знаков зодиака начнется белая полоса 10 апреля

В апреле пройдет звездопад Лириды. В этот день можно увидеть, как малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и в ней сгорают. А о том, на чьей стороне будут знаки зодиака в пятницу, 10 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды будут на стороне Овнов, потому представители этого знака смогут позволить себе многое. Звезды уверяют, что Овны согут не только преуспеть в делах, но и сделать нечто больлшее, выхоядщее за рамки обыденного. В этот день влияние предствителей этого знака на окружающих значительно усилится. В пятницу Овны могут выстраивать выгодные взаимоотношения, общаться с друзьями и родственниками.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам предстоит сложный и ответственный день. Представителям этого знака в пятницу придется принимать важные решения, брать на себя ответственность в делах. Но звезды предупреждают, что в ятницу любые промаи Тельуов будут замечены, потому представителям этого знака следует максимально ответственно подходить к решению проблем. Также в пятницу представителям этого знака следует терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфликты с близкими.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам в пятницу подходить к делам творчески. Но также важно в этот день сохранять трезвый расчет в процессе принятия решений. В жизни представителй этого знака могут происходить перемены. Но звезды уверяют, что это перемны к лучшему.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки смело могут рассчитывать на успех в делах в этот день. В пятницу будет благоприятное время для планировани важных событий на будущее. В этот день представители могут занять решением финансовых вопросов, но отдалживать деньги или инфестировать их не стоит. На личном фронте также Раков ожидает успех.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет спорный день. Решение серьезных вопросов лучше отложить в сторону до лучшего момента. В пятницу не стоит конфликтовать и скандалить с близкими. Звезды советуют во всех спорных моментах находить компромиссы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев будет хороший день для многих дел. Представители этого знака смогут преуспеть во многом и продуктивно поработать. Но звезды советуют сфокусироваться на решении вопросов финансового плана. А вот на любовном фронте у Дев не будет особых перемен в пятницу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет благоприятный день для завершения тех дел, над которыми представители этого знака работали последние несколько дней. Также звезды советуют в пятницу по возможности воздержиться от принятия важных решений, лучше займитесь планированием дел на следущую неделю.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В пятницу Скорпионы успешно смогут решить многие вопросы. Важные задачи и дела можно решать в первой половине дня. Во второй половине пятницы энергия Скорпионов пойдет на спад, потому представители этого знака не смогут в полной мере реализовать себя. Также пятница не предполагает никаких ссор и конфликтов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет сложный день. Вероятны финансовые потери, также могут возникать неудачи в делах. Звезды советуют не рассчитывать на многое и не планировать важные дела на этот день. А вечер лучше проведите уединенно и больше отдыхайте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет противоречивый день. Звезды советуют соблюдать осторожность во всех делах и держать на контроле общение с близкими и важными для людьми. Для того, чтобы избежать разлада в отношениях с партнером, представителям этого знака следует сдерживать свои эмоции и высказывания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев будет благоприятный день в финансовой сфере. Возможно, в этот день представится возможность начать новый проект или начать развивать идеи в новом направлении. Взаимоотношения с окружающими будут складываться гармонично. Представители этого знака смогут завоевать признание своими уверенными действиями или поступками.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

День у Рыб будет сложный, ведь представители этого знака не будут чувствовать уверенность в собственных силах. Звезды советуют контролировать свои эмоции и не нервничать излишне. Также резкие высказывания в адрес кого-то из близких могут испортить взаимоотношения.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, чего следует избегать всем знакам зодиака на пятницу, 10 апреля.

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