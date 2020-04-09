Отремонтированные катера ВМС спустили на воду

В Николаеве на местном судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера "Вышгород" и "Никополь". Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборопром.

На катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

Также на МБАК "Никополь" продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.

"Ремонтные работы на "Вышгороде "были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть "на службу" ВМС", – сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

Отремонтированный катер. Фото: ukroboronprom.com.ua

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