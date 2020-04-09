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  • В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн
09 апреля 2020, четверг, 13:39 11
Экономика 2020-04-09T13:39:46+03:00
Українські Новини
В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн

В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн

Александр Дмитриенко
Group DF, Ника-Тера, Перевалка грузов
порт Ника-тера Фото: Group DF
порт Ника-тера Фото: Group DF

В январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 1,5% до 1,87 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Всего за первые три месяца работы порт обработал 85 судов, в том числе 2 сухогруза с догрузкой на рейде, а также 4 танкера с подсолнечным маслом.

В структуре грузооборота продолжают преобладать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки, или 1,22 млн тонн. Навалочные грузы составили 14%, или 0,27 млн тонн, шрот - 17% (0,32 млн тонн), а перевалка масла - 4% (0,07 млн тонн).

"Порт не только оперативно адаптировался к новым условиям работы, но и продолжает демонстрировать позитивную динамику роста грузооборота. Предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством", - прокомментировал начальник "Ника-Теры" Алим Агакишиев.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Ника-Тера" увеличила перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

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