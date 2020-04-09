Евгений Бамбизов опроверг информацию о том, что экс-министр финансов Уманский приглашал его возглавить Налоговую службу

"Во-первых, я лично не знаком с И. Уманским, к сожалению. И никаких предложений ни от него самого, ни от кого бы то ни было из представителей Минфина касательно каких-либо назначений ко мне не поступало. Заявляю официально",- написал Бамбизов в Фейсбук.

Он также сообщил, что в данный момент не готов рассматривать предложения по работе в ГНС, поскольку считает невозможным работать в службе, которая "контролируется теми, с кем призвана бороться", и которая "буквально на глазах теряет репутацию".

Евгений Бамбизов жестко отреагировал на информацию о том, что Уманский пытался его взять в свою команду, в то время как он якобы контролирует предприятия, конвертирующие миллиарды.

"Со своей стороны вижу оптимальный вариант: получить максимально достоверную и полную информацию о том, как все есть на самом деле (чтобы затем опровергнуть распространенную чушь) инициаторы "сенсации" смогут в стенах суда, куда я их и приглашаю",- завершил он и призвал всех блюсти не только личную физическую гигиену, но и информационную.

Напомним, начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов уволился в сентябре прошлого года, после того, как обнародовал результаты аудита меткомбината "ArcelorMittal Кривой Рог".