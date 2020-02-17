Ученые назвали самые эффективные препараты против коронавируса

Китайские ученые установили, что несколько медицинских препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Об этом сообщают China.org.cn и Reuters.

Так, среди помогающих в борьбе с коронавирусом препаратов отмечают Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу Фавипиравира как потенциального лекарства от нового коронавируса. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать.

Так, директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференция рассказал, что эксперименты in vitro показали, что хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время он проходит клинические испытания в более чем 10 больницах в Пекине и Гуандуне, участие в них принимаю более 100 пациентов. По словам Чжана, в скором времени в провинции Хунань в центральном Китае начнутся клинические испытания препарата.

Фавипиравир (препарат от гриппа) испытывали в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, участие в испытаниях приняли 70 пациентов.

Первоначальный результат исследования показывает, что препарат обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

По словам Чжана, через 3-4 дня после лечения у группы, которая принимает препарат, уровень вирус-нуклеиновой кислоты значительно выше, чем у параллельной группы.

Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против нового коронавируса на клеточном уровне.

Китайско-японская больница дружбы и Институт Materia Medica при Академии медицинских наук Китая получили разрешение на проведение клинического испытания препарата в более чем 10 больницах в Ухани, центре эпидемии в провинции Хубэй в центральном Китае.

В целом исследователи отсканировали более 70 000 лекарств или соединений с помощью компьютерного моделирования и тестов активности ферментов in vitro и отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов. Затем их протестировали на клеточном уровне против распространенной коронавирусной инфекции, и для дальнейших экспериментов отобрали около 100 препаратов, что помогло выбрать окончательные препараты для клинических испытаний, сказал Чжан.

Он напомнил, что для лечения тяжелых и критически больных пациентов были приняты новые продукты и технологии – в том числе, использование плазмы крови выздоровевших людей. Уже 11 пациентов получали такую терапию плазмой – все их клинические показатели улучшались и не было явных побочных реакций.

Как сообщали Українські Новини, власти Обухова отказываются поселить украинцев из Уханя на карантин под Киевом.

Тем временем число заражений коронавирусом превысило 70 тыс.