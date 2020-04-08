Полковника ВСУ засудили за госизмену на 13 лет

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы полковника Вооруженных сил за государственную измену.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини, передают Українськi Новини.

"По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 УК Украины) полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания", - сказано в нем.

Установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года в не подконтрольном украинской власти Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе.

Это подразделение самопровозглашенной "Донецкой народной республики" было создано и контролировалось должностными лицами Вооруженных сил России, Федеральной службы безопасности РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области.

Судебный процесс над полковником Вооруженных сил длился с августа 2017 года.

В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций.

Отмечается, что он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Тем временем Українськi Новини писали о том, что в судах по нарушению карантина власти в большинстве случаев становятся на сторону украинцев.

Также суд оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы Зайцевой и Дронову.