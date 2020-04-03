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03 апреля 2020, пятница, 15:55 102
Судебная власть 2020-04-03T16:02:41+03:00
Українські Новини
Суд оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы Зайцевой и Дронову

Суд оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы Зайцевой и Дронову

Валерия Драгомирова
Тюрьма, Суд, Елена Зайцева, Геннадий Дронов
Елена Зайцева. Фото: 2day.kh.ua
Елена Зайцева. Фото: 2day.kh.ua

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор к 10 годам лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек.


Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

3 апреля коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова.

Обвиняемые получили наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Так, как установили суды, в октябре 2017 в Харькове они, управляя автомобилями, нарушили правила безопасности дорожного движения, что привело к ДТП и гибели шестерых пешеходов, а также травмирования 5 пешеходов и 1 пассажира автомобиля.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Дронов, начал движение на желтый свет светофора и выехал на перекресток, через который с высокой скоростью на красный сигнал светофора двигался Lexus под управлением Зайцевой.

Volkswagen ударил Lexus, после чего Lexus вылетел на тротуар и сбил стоявших там людей.

5 человек в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, 6 человек получили травмы различной тяжести, 24-летняя пострадавшая позже скончалась в больнице.

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