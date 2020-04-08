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08 апреля 2020, среда, 11:11 107 Инфографика
Верховная Рада и партии 2020-04-08T11:11:01+03:00
Українські Новини
Господдержка промышленности даст украинцам работу после карантина, - Левочкин

Господдержка промышленности даст украинцам работу после карантина, - Левочкин

Павел Твердохлиб
Экономика, Левочкин, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua
Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua

Кризис промышленности начался задолго до эпидемии, в условиях карантина он усугубился, но от правительства нет никаких предложений по поддержке индустриального сектора. По словам народного депутата Сергея Левочкина, в проекте изменений бюджета, который будет подан Кабмином на ближайшее заседание парламента, должны быть учтены предложения из Антикризисного плана Оппозиционной платформы - За життя, направленные на поддержку промышленности, информирует персональный портал политика.

"Ещё в феврале, перед сменой правительства, и президент, и представители правящей фракции говорили о необходимости усилить индустриальный сектор и оказать ему поддержку. Тогда все понимали, что промышленность - в серьёзном кризисе. Но Кабмин сменился, направление не усилили, и поддержки практически нет. В том числе в последнем проекте антикризисных изменений бюджет, хотя очевидно, что из-за карантина падение промышленности ускорится", - заявил политик.

Он напомнил, что в январе-феврале промышленное производство сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,1%, в том числе в добывающем секторе - на 4,3%, перерабатывающей - на 1,4%, ТЭК и ЖКХ - на 7,1%. В целом этот сектор экономики за два года сократился на 4,5%.

Народный депутат привёл данные, согласно которым производство в транспортном машиностроении за первые два месяца 2020 года сократилось на 18,1%, в угольной промышленности - на 17,3%, в электронной промышленности - на 15,6%, металлургической промышленности - на 7,3%, и даже в фармацевтической промышленности - на 6,8%. Как результат, задолженность по зарплатам на начало весны составила 3,02 млрд гривен, и три четверти этих долгов приходится именно на промышленность.

"В прежнем проекте изменений было одно предложение, касающееся выделения средств на индустриальный сектор: дать 1,6 млрд на зарплаты шахтёрам. Это правильное предложение, и его необходимо сохранить, однако промышленность так не поднимешь", - считает он.

"Оппозиционная платформа - За життя представила свой Антикризисный план, который необходимо взять за основу, формируя проект изменений в бюджет. В нём подробно прописано, какие сектора экономики нуждаются в наибольшей поддержке и откуда взять средства на эту поддержку. В условиях фактической ликвидации международного рынка труда Украину ждёт огромное количество безработных, и есть только два способа дать миллионам наших граждан работу - восстановление промышленности и развитие малого бизнеса. Поэтому мы требуем от Кабмина учесть наши антикризисные предложения в проекте изменений бюджета. В этом нуждается огромное количество наших граждан, которым нужна работа", - резюмировал Сергей Левочкин.

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