В Украине рекорд по выявленным случаям коронавируса за сутки - больше 200

За прошедшие сутки 7 апреля в Украине было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших Covid-19 составил 206 человек. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что увеличение подтвержденных случаев коронавируса объясняется более масштабным тестированием.

"Из-за небольшого числа сделанных тестов до сих пор трудно оценить динамику эпидемии в Украине - идёт она в рост, находится на пике или уже пошла на спад. Чем больше будут делать тестов, тем больше будут и показатели заражения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министов ввел усиленные меры карантина для предотвращения распространения вируса Covid-19 на территории Украины.

В связи с этим появились более серьезные запреты, в числе которых ограничения для пенсионеров по посещению общественных мест, а также запрет на нахождение в местах большого скопления людей без маски.