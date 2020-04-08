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08 апреля 2020, среда, 10:57 383
Общество 2020-04-08T10:57:31+03:00
Українські Новини
В Украине рекорд по выявленным случаям коронавируса за сутки - больше 200

В Украине рекорд по выявленным случаям коронавируса за сутки - больше 200

Ольга Фандорина
Тестирование, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

За прошедшие сутки 7 апреля в Украине было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших Covid-19 составил 206 человек. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что увеличение подтвержденных случаев коронавируса объясняется более масштабным тестированием.

"Из-за небольшого числа сделанных тестов до сих пор трудно оценить динамику эпидемии в Украине - идёт она в рост, находится на пике или уже пошла на спад. Чем больше будут делать тестов, тем больше будут и показатели заражения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министов ввел усиленные меры карантина для предотвращения распространения вируса Covid-19 на территории Украины. 

В связи с этим появились более серьезные запреты, в числе которых ограничения для пенсионеров по посещению общественных мест, а также запрет на нахождение в местах большого скопления людей без маски.

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