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  • "Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе
08 апреля 2020, среда, 10:01 4389
Политика 2020-04-08T10:01:01+03:00
Українські Новини
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе

"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе

Павел Твердохлиб
Президент, Прослушка, НАБУ, Гео Лерос, Ермак
Нелегальная слежка и
Нелегальная слежка и "прослушка". Фото: iguides.ru

Так называемые "пленки Ермака" могли быть спецоперацией НАБУ, целью которой был срыв мирного процесса на Донбассе. Об этом говорится в сюжете журналиста Влада Сидоренко на Youtube-канале "Свободный", информирует портал unian.net.

Отмечается, что запись разговора с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака, которую опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, сделана достаточно профессионально. И, вероятно, она могла проводиться в рамках негласных следственных действий в рамках уголовного производства по решению следственного судьи.

По словам адвоката Андрея Добрянского, проводить такие негласные следственные действия в Украине, согласно УПК, могут правоохранительные органы, а именно СБУ, Нацполиция, НАБУ, а также это в силах ГБР. Адвокат считает, что поскольку съемка велась в отношении близкого родственника высокопоставленного чиновника из окружения президента, то такое уголовное дело могло касаться возможных преступлений, совершенных возможно высокопоставленными чиновниками.

"То есть из категории злоупотребление влиянием с целью получения определенного вознаграждения. Исходя из этого, мы можем предполагать все-таки подследственность НАБУ, расследование такого рода уголовных преступлений", - говорит Добрянский.

При этом, такие производства открываются не против кого-то, а по факту.

"Есть определенный факт, например, злоупотребление своим влиянием при назначении кого-то на должности. Эти факты нужно проверить, задокументировать, и потом уже огласить подозрения лицу", - говорит адвокат.

А поскольку эти люди определенного статуса, это может делать НАБУ, либо СБУ. Но, по мнению журналиста Сидоренко, вряд ли СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов, будет делать подобные записи, чтобы в дальнейшем "слить" их в сеть с целью провокации против общего друга Ермака.

Но это уголовное дело ни к чему не привело, поскольку не было никаких арестов и задержаний при передаче денег за коррупционные действия.

"Исходя из практики досудебных расследований в такого рода уголовных производствах мы видим, что если правоохранительный орган не может ничего доказать, каким-то образом в СМИ происходит выброс какой-то информации по конкретным лицам. Чтобы общественность "осудила" этих людей", - говорит Добрянский.

По его мнению, очевидно, что негласные следственные действия в отношении брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса были организованы Национальным антикоррупционным бюро. Также понятно, по словам журналиста, что эти следственные действия ни к чему не привели, не было никакой коррупции, иначе были бы какие-то задержания. Вместо этого эти пленки были положены на полку и ждали нужного времени для атаки на президента Зеленского, отметил журналист.

Как говорится в сюжете, на момент слежки Андрей Ермак был помощником президента, но ввиду близости к Зеленскому он занимался щепетильным вопросом – внешней политикой. А так как одним из главных приоритетов Зеленского перед выборами было обещание завершить войну, Ермак занимался, и достаточно успешно, контактами с Москвой. Именно поэтому он был сразу взят под контроль спецслужбами.

За две недели до публикации "пленок Ермака" глава ОП вернулся из Минска после очередного раунду переговоров в рамках ТКГ.

"По моей информации вскоре после этого возвращения и было принято решение "сбивать" его с должности, атакуя через брата. Время атаки выбрано не случайно. Перед голосованием за закон о рынке земли и о так называемом законе о "Приватбанке". Пленки публикуют, чтобы помешать голосованию за эти законы, мол посеять конфликт внутри фракции", - говорит Сидоренко.

Видео: Свободный

Как сообщал Українські Новини 29 марта нардеп Гео Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

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