На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают

На Донбассе в оккупированной Амвросиевке в больнице скончался инфицированный коронавирусом человек. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

При этом оккупационная администрация не признает этого факта.

Украинское ведомство отмечает, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в оккупации ухудшается, однако местные "власти", а также руководящие в Крыму продолжают скрывать реальную картину, подвергая людей опасности.

По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шестерых больных коронавирусом, но заявила об отсутствии летальных случаев.

Между тем украинская власть получила информацию, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки скончался гражданин, инфицированный коронавирусом.

"Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята",- говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане.

Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса.