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08 апреля 2020, среда, 05:28 11 Инфографика
Lifestyle 2020-04-08T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 8 апреля

Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 8 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В апреля звезду станут немного ближе к нам, ведь в этот месяце пройдет звездопад Лириды. А о том, к каким знакам зодиака звезды будут благосклонны, 8 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии, тем у больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов день будет неоднозначный, ведь перед ними поставят новые задачи, в которые придется окунуться с головой. Во второй половине среды представителей этого знака могут ожидать приятные сюрпризы. Также звезды советуют не стараться давать обещания что-то выполнить, если не уверены в исходе дела.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов будет удачный для многих дел. Во вторник предстоит много и упорно трудиться. Но вечером удастся отдохнуть и провести время в привычной для представителей этого знака обстановке. Также звезды советуют в этот период уделить внимание своему здоровью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам в среду придется много общаться. Также в этот период представителям этого знака будет поступать полезная информация, с которой они будете работать в перспективе. В личной жизни все будет развиваться гармонично, конфликтов и ссор в среду не предвидится.

Рак (21 июня – 22 июля)

В среду у Раков возможны различные недоразумения в общении с близкими. Но звезды уеряют, что во второй половине дня обстановка вокруг улучшится. Вечером отдозните в спокойной и уютной обстановке, это поможет избежать хронической усталости.

Лев (23 июля – 22 августа)

В среду Львам вам повезет, если они сконцентрируются на основных событиях этого периода и не будут рассеивать свое внимание на мелочи. Звезды советуют в этот день решать наиболее значимые вопросы. Наиболее продуктивное время для этого будет в первой половине дня. А вечер лучше для творчеству и отдыху.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В течение дня Дев могут поджидать неприятные сюрпризы и новости, которые немного разочаруют их. Звезды советуют не взвалить все проблемы и дела на свои плечи, если ощущаете, что не справитесь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов в течение всего дня будет сохраняться вероятность конфликтов с кем-то из близких. Также в среду есть вероятность незапланированных расходов. Покупки могут быть неудачными или предстоит потратиться на то, что вы не рассчитывали приобретать ранее. Но звезды советуют постараться избежать импульсивных покупок.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Текущие проблемы значительно утомят Скорпионов в этот день, а добиться успеха в краткосрочной перспективе вряд ли получится. Звезды советуют не отказывать от помощи со стороны. Также на вечер не следует планировать много дел. Лучше проведите время в привычной для вас обстановке.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам браться только за те дела, которые сможете выполнить, не прибегая к помощи со стороны. Также не давайте пустых обещаний и не одалживайте деньги.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду Козерогам необходимо будет правильно оценивать обстановку и принимать решения, руководствуясь здравым смыслом, исходя из своих возможностей. Также звезды уверяют, что на любовном фронте представителей этого знака будет сохраняться благоприятная атмосфера. Отношения будут развиваться гармонично и спокойно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды уверяю, что Водолеям в среду повезет во многих сферах жизни. Вероятно, представители этого знака получат приятные известия, которых они очень долго ждали.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду не все обстоятельства в жизни Рыб будут складываться в их пользу. Звезды советуют в этот день аккуратнее обращаться с финансами. Также конфликты и ссоры могут возникнуть в общении с близкими. Звезды советуют представителям этого знака первыми идти на примерение и компромиссы.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в среду.

Также в среду, 8 апреля, ожидаются заморозки в некоторых областях Украины.

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