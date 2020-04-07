АМКУ открыл дело против фармкомпании за рекламу "средства от COVID-19"

В то время, как Facebook запретил рекламу товаров для борьбы с коронавирусом,

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела против производителя лекарств компании "Юрия-Фарм" (Киев) за вводящую в заблуждение рекламу лекарственного средства, которое якобы является эффективным методом профилактики коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба АМКУ.

"27 марта 2020 года АМКУ начато рассмотрение дела по признакам совершения ООО "Юрия-Фарм" нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", - сказали в АМКУ.

Речь идет о распространения информации, вводящей в заблуждение относительно лечебных свойств лекарственного средства "Декасан" в отношении острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что АМКУ примет все предусмотренные этим законом меры, в том числе и наложение штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что украинские врачи назвали "Декасан" производства "Юрия-Фарм" эффективным способом профилактики коронавируса.

Такая же информация появлялась в качестве рекламы на украинских телеканалах.

При этом 21 марта компания заявила, что берет на себя всю ответственность и приносит извинения за некорректно сформулированный текст рекламного ролика.

Также "Юрия-Фарм" подчеркнула, что "Декасан" не является лекарством от COVID-19, а только антисептическое, дезинфицирующее свойство.

"Мы не верно оценили уровень общественной напряженности и ошиблись с формулировкой наших намерений. Чувствуя ответственность перед нашими согражданами, мы прекратили рекламную кампанию", - сказано в сообщении компании.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями ООО "Юрия-Фарм" являются компании "Медицинский центр М.Т.К.", "Теско" и "Дипал" (все - Киев, конечные бенефициары - Николай Гуменюк и Наталья Деркач), а конечным бенефициаром - Николай Гуменюк.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ призывает производителей не называть свои средства антисептическими или дезинфицирующими без достаточных оснований.

Также он рекомендует участникам фармрынка воздержаться от необоснованного повышения цен на фармацевтическую продукцию.