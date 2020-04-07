На 95 году жизни умерла "девушка Бонда" актриса Онор Блэкман

Актер Шон Коннери и актриса Онор Блэкман в фильме "Голдфингер". Фото: kino-teatr.ru

Актер Шон Коннери и актриса Онор Блэкман в фильме "Голдфингер". Фото: kino-teatr.ru

5 апреля 2020 года британская актриса Онор Блэкман, известная благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер", умерла в возрасте 94 лет. Об этом передает ВВС.

В заявлении семьи актрисы говорится, что она умерла естественной смертью.

"Она мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи", — говорится в заявлении.

Онор Блэкман родилась 22 августа 1925 года в Лондоне. Актерское образование получила в Гилдхоллской школе музыки и театра. Ее кинодебют состоялся в 1947 году в британской драме "Во имя славы".

Огромную популярность ей принесла роль руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор — в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер". Премьера фильма состоялась в 1964 году.

Онор Блэкман в молодости. Фото: film.ru

Помимо "Голдфингера", Блэкман снялась в таких фильмах, как "Мистер Питкин в тылу врага", "Дневник Бриджит Джонс", "Гибель "Титаника", а также британском сериале "Мстители" и других.

Онор Блэкман в фильме "Голдфингер"

В 2000 году за исполнение роли в "Мстителях" Блэкман была удостоена специальной премии BAFTA.

В 2002 году актриса отказалась от предложенного ей титула командора ордена Британской империи.

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