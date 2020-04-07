В Минобразования рассказали о финансировании "Всеукраинской школы онлайн"

Министерство образования и науки заявляет, что дополнительные средства для производства видео-уроков для школьников по программе "Всеукраинская школа онлайн", которую запустили 6 апреля, не предусмотрены.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.



"Информируем, что Министерство не владеет информацией о финансировании проекта с Государственного бюджета Украины. По состоянию на 3 апреля Министерству образование и науки бюджетные средства для финансирования этого проекта не предусмотрены", - говорится в сообщении.



Министерство сообщает, что проект "Всеукраинская школа онлайн" стартовал 6 апреля благодаря усилиям Офиса Президента, профильного комитета Верховной Рады, общественной организации "Освитория" и 40 учителям-волонтерам.



Смысловую часть уроков Минобразования разрабатывало совместно с участвующими в проекте учителями и государственным Украинским институтом развития образования и дополнительных затрат это не потребовало.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки с 6 апреля проводит трансляции видео-уроков на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам для учеников 5-11 классов на период действия карантина.



Также уроки транслируют следующие телеканалы: 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина, 6 класс - ZOOM и News One, 7 класс - ZIK, 8 класс - Индиго и УНИАН, 9 класс - Рада и UA: Культура, 10 класс - UA: Первый, 11 класс - М1.