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07 апреля 2020, вторник, 11:22 379
Общество 2020-04-07T11:23:46+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали о финансировании "Всеукраинской школы онлайн"

В Минобразования рассказали о финансировании "Всеукраинской школы онлайн"

Валерия Драгомирова
Минобразования, Финансирование, Всеукраинская школа онлайн
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Министерство образования и науки заявляет, что дополнительные средства для производства видео-уроков для школьников по программе "Всеукраинская школа онлайн", которую запустили 6 апреля, не предусмотрены. 

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

"Информируем, что Министерство не владеет информацией о финансировании проекта с Государственного бюджета Украины. По состоянию на 3 апреля Министерству образование и науки бюджетные средства для финансирования этого проекта не предусмотрены", - говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что проект "Всеукраинская школа онлайн" стартовал 6 апреля благодаря усилиям Офиса Президента, профильного комитета Верховной Рады, общественной организации "Освитория" и 40 учителям-волонтерам.

Смысловую часть уроков Минобразования разрабатывало совместно с участвующими в проекте учителями и государственным Украинским институтом развития образования и дополнительных затрат это не потребовало.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки с 6 апреля проводит трансляции видео-уроков на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам для учеников 5-11 классов на период действия карантина.

Также уроки транслируют следующие телеканалы: 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина, 6 класс - ZOOM и News One, 7 класс - ZIK, 8 класс - Индиго и УНИАН, 9 класс - Рада и UA: Культура, 10 класс - UA: Первый, 11 класс - М1.

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