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  • Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю
05 апреля 2020, воскресенье, 19:53 11
Жизнь 2020-04-05T19:54:10+03:00
Українські Новини
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю

Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю

Ольга Фандорина
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Кулебяка с рыбой и капустой. Фото: russianfood.com
Кулебяка с рыбой и капустой. Фото: russianfood.com

В Украине продолжается Великий пост, украинцы готовятся к празднику Пасхи и уже думают, где раздобыть освященные паски, чтоб не выходить в праздничную толпу, а праздник Благовещения, когда допускаются послабления в посте, уже на этой неделе - 7 апреля. Вкусное и легкое постное меню на неделю опубликуют Українські Новини. 

Постный понедельник

  • Салат из запеченной тыквы и маслин (оливок)
  • Закуска из маринованной свеклы
  • Суп — пюре из зеленого горошка

Суп — пюре из зеленого горошка. Фото: russianfood.comСуп — пюре из зеленого горошка. Фото: russianfood.com

Постный вторник на этой неделе - праздничный, Благовещение.

Поэтому в посте допускаются послабления, например, можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина. Да и стол в этот праздничный день может быть более пышным - по традиции, хозяйки в Благовещение выпекали кулебяку - открытый пирог. 

  • Кулебяка с рыбой и капустой
  • Рыба с ореховым соусом
  • Пшенная каша с фруктами
  • Рыба, тушенная с овощами

Рыба, тушенная с овощамиРыба, тушенная с овощами. Фото: gotovim-doma.ru

Постная среда

  • Постные гречневые котлеты
  • Тыква с шампиньонами и сельдереем, тушеная в сковородке
  • Картофельная запеканка с чечевицей — пастуший пирог

Тыква с шампиньонами. Фото: povar.ruТыква с шампиньонами. Фото: povar.ru

Постный четверг

  •  Печенье без молока и яиц
  •  Постные щи 
  •  Вегетарианский плов с булгуром

Вегетерианский плов с булгуром. Фото: povar.ruВегетерианский плов с булгуром. Фото: povar.ru

Постная пятница

  • Постные яблочные маффины
  • Суп с томатной пастой и лапшой
  • Салат из фасоли с орехами
  • Хумус  + Арабские лепешки

Хумус и арабские лепешки. Фото: зеленыйапельсин.рфХумус и арабские лепешки. Фото: зеленыйапельсин.рф

Постная суббота

  • Постные блины
  • Постный суп с фасолью и цуккини
  • Постные пироги с грибами и капустой
  • Картофель, запеченный с розмарином + салат с морковью и апельсинами

Картофель с розмарином. Фото: 24tv.uaКартофель с розмарином. Фото: 24tv.ua

Постное воскресенье

  • Каша из пшеницы с сухофруктами
  •  Гороховый суп
  • Салат из квашенной капусты с картофелем и грибами

Каша из пшеницы с сухофруктами. Фото: povar.ruКаша из пшеницы с сухофруктами. Фото: povar.ru

Тем временем, в Украине аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на Благовещенской неделе.

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