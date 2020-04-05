Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю

В Украине продолжается Великий пост, украинцы готовятся к празднику Пасхи и уже думают, где раздобыть освященные паски, чтоб не выходить в праздничную толпу, а праздник Благовещения, когда допускаются послабления в посте, уже на этой неделе - 7 апреля. Вкусное и легкое постное меню на неделю опубликуют Українські Новини.

Постный понедельник

Салат из запеченной тыквы и маслин (оливок)

Закуска из маринованной свеклы

Суп — пюре из зеленого горошка

Суп — пюре из зеленого горошка. Фото: russianfood.com

Постный вторник на этой неделе - праздничный, Благовещение.

Поэтому в посте допускаются послабления, например, можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина. Да и стол в этот праздничный день может быть более пышным - по традиции, хозяйки в Благовещение выпекали кулебяку - открытый пирог.

Кулебяка с рыбой и капустой

Рыба с ореховым соусом

Пшенная каша с фруктами

Рыба, тушенная с овощами

Рыба, тушенная с овощами. Фото: gotovim-doma.ru

Постная среда

Постные гречневые котлеты

Тыква с шампиньонами и сельдереем, тушеная в сковородке

Картофельная запеканка с чечевицей — пастуший пирог

Тыква с шампиньонами. Фото: povar.ru

Постный четверг

Печенье без молока и яиц

Постные щи

Вегетарианский плов с булгуром

Вегетерианский плов с булгуром. Фото: povar.ru

Постная пятница

Постные яблочные маффины

Суп с томатной пастой и лапшой

Салат из фасоли с орехами

Хумус + Арабские лепешки

Хумус и арабские лепешки. Фото: зеленыйапельсин.рф

Постная суббота

Постные блины

Постный суп с фасолью и цуккини

Постные пироги с грибами и капустой

Картофель, запеченный с розмарином + салат с морковью и апельсинами

Картофель с розмарином. Фото: 24tv.ua

Постное воскресенье

Каша из пшеницы с сухофруктами

Гороховый суп

Салат из квашенной капусты с картофелем и грибами

Каша из пшеницы с сухофруктами. Фото: povar.ru

Тем временем, в Украине аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на Благовещенской неделе.