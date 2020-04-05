Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю

В Украине продолжается Великий пост, украинцы готовятся к празднику Пасхи и уже думают, где раздобыть освященные паски, чтоб не выходить в праздничную толпу, а праздник Благовещения, когда допускаются послабления в посте, уже на этой неделе - 7 апреля. Вкусное и легкое постное меню на неделю опубликуют Українські Новини. Постный понедельник Салат из запеченной тыквы и маслин (оливок) Закуска из маринованной свеклы Суп — пюре из зеленого горошка Суп — пюре из зеленого горошка. Фото: russianfood.com Постный вторник на этой неделе - праздничный, Благовещение. Поэтому в посте допускаются послабления, например, можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина. Да и стол в этот праздничный день может быть более пышным - по традиции, хозяйки в Благовещение выпекали кулебяку - открытый пирог. Кулебяка с рыбой и капустой Рыба с ореховым соусом Пшенная каша с фруктами Рыба, тушенная с овощами Рыба, тушенная с овощами. Фото: gotovim-doma.ru Постная среда Постные гречневые котлеты Тыква с шампиньонами и сельдереем, тушеная в сковородке Картофельная запеканка с чечевицей — пастуший пирог Тыква с шампиньонами. Фото: povar.ru Постный четверг Печенье без молока и яиц Постные щи Вегетарианский плов с булгуром Вегетерианский плов с булгуром. Фото: povar.ru Постная пятница Постные яблочные маффины Суп с томатной пастой и лапшой Салат из фасоли с орехами Хумус + Арабские лепешки Хумус и арабские лепешки. Фото: зеленыйапельсин.рф Постная суббота Постные блины Постный суп с фасолью и цуккини Постные пироги с грибами и капустой Картофель, запеченный с розмарином + салат с морковью и апельсинами Картофель с розмарином. Фото: 24tv.ua Постное воскресенье Каша из пшеницы с сухофруктами Гороховый суп Салат из квашенной капусты с картофелем и грибами Каша из пшеницы с сухофруктами. Фото: povar.ru Тем временем, в Украине аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на Благовещенской неделе.