Кот как причина выйти на улицу в карантин. Почему нельзя выгуливать питомцев

С ужесточением карантинных мер в Украине выгул домашнего питомца стал одной из немногих причин, чтобы выйти на улицу. Если собакам такой выгул необходим, то для котов он очень опасен. Об этом говорится в сообщении Благотворительного фонда "Кото-Ярмарок" в Instagram.

Так, отмечается, что кошки - территориальные животные, и в новой среде они очень сильно стрессуют. Даже если кот раньше жил на улице, уже через несколько месяцев жизни дома он забывает об этом, и не понимает, что происходит.

Кроме того, когда кот в стрессе, любой посторонний раздражитель вызывает у него инстинкт "бей и беги". Кот убегает от хозяина, ища, куда спрятаться и ни одна шлейка не поможет его удержать.

"Более того, когда кот отбегает за пределы своей привычной территории, он не узнает хозяев", - добавили в фонде.

Стресс опасен не только высокими шансами потерять кота на улице. Стресс снижает иммунитет, и у кота увеличиваются шансы заболеть.

Также на улице много мусора, который может поранить лапки, паразитов, собак, которые воспринимают кошек, как добычу, и других "друзей".

"Вы не в состоянии защитить вашего любимца от одной из этих опасностей, выгуливая его на улице, поэтому стоит ли возможность провести 10 минут на улице такой цены? Улица опасна, улица убивает, улица не несет ничего хорошего для котов. Лучше обнимите его крепче дома", - подытожили в фонде.

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