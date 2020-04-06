Ирина Билык отметила юбилей. Пять интересных фактов из жизни певицы

Народной артистке Украины Ирине Билык сегодня, 6 марта, исполняется 50 лет. Певица планировала отмечать свой юбилей на сцене, но из-з пандемии коронавируса артистка перенесла концерты юбилейного гастрольного тура, потому артистка своей день рождения отпраздновала дома в кругу близких. В эксклюзивном онлайн-интервью программе "Утро с Интером" от телеканала "Интер" певица рассказала, о праздновании юбилея и как проводит время на карантине.

В интервью программе "Утро с Интером" Ирина призналась, что хотя у нее и были грандиозные рабочие планы, она все отменила и за эти дни ни разу не нарушила карантин, поскольку об опасности короновируса знает не только из новостей.

"У меня болел коронавирусом брат, который живет в Нью-Йорке. Он уже выздоровел, но 10 дней у него была очень высокая температура. Брат рассказал, что это очень тяжелая болезнь, и писал каждый день, чтобы мы были осторожны и не выходили из дома. Мы так и делаем. Сейчас я наслаждаюсь временем дома, осуществилась моя мечта немного отдохнуть. Две недели я разбирала одежду и концертные костюмы. Я отпустила всех людей, которые помогали мне по дому. И сейчас провожу много времени с младшим сыном: сплю с ним, готовлю еду, одеваю, играю. В первые три дня было непривычно и тяжело. Но сейчас я поняла, что могу работать няней", – рассказывает Ирина

Также артистка призналась, что к своему юбилею готовит сюрприз поклонникам.

"Я придумала выпустить диск, который называется "50". Но это не про возраст, а про 50 моих хитов, которые все знают и поют. К половине из этих песен я сама написала слова и музыку", - сказала Ирина.

Телеканал "Интер" тоже приготовил подарок для Ирины Билык и ее поклонников – документальный проект "Ирина Билык. 5:0", премьера которого состоится 25 апреля. В сценарии проекта отражена вся мистика, происходившая в жизни певицы. Ира шутит, что ее биография вполне могла лечь в основу голливудского фильма.

Концерт Ирины Билык. Фото: пресс-служба телеканала "Интер".

5 интересных фактов об артистке.

Ирина Билык начала петь в четыре года. В шесть – стала участницей детского вокального ансамбля "Солнышко". В десять – написала свое первое стихотворение. По словам Ирины, в выпускном классе она уже была популярной певицей в школе: одноклассники переписывали и заучивали наизусть ее песни. Тогда она решила, что обязательно станет звездой. Так и случилось. В 90-х Ирина Билык была одной из тех, кто создавал современную украинскую музыку. Она выиграла множество конкурсов и получила десятки музыкальных премий. Первой из отечественных артисток начала ездить в гастрольные туры по всей стране. В середине 90-х ее бэк-вокалисткой была Гайтана, участники группы "Океан Эльзы" записывали кавер-версии ее хитов, а "Скрябин" выступал у нее на разогреве. В этом году Ирина Билык отмечает еще один юбилей – 30 лет на сцене. И самым главным в своей карьере считает любовь поклонников. На ее юбилейные концерты билеты были распроданы моментально. Причем покупали их люди из разных стран, которые готовы лететь за тысячи километров, чтобы только попасть на ее личный праздник. Несмотря на перенос концертов из-за карантина, поклонники певицы не сдают билеты – они готовы ждать встречи с кумиром. Любовь – основа ее творчества и главное в жизни. Каждый мужчина в ее судьбе – это не о расчете, власти, деньгах или карьере, это – о любви. В жизни Ирины было пять любимых мужчин: продюсер Юрий Никитин, модель и отец ее старшего сына Андрей Оверчук, шоумен Дима Коляденко, хореограф Дмитрий Дикусар и режиссер Аслан Ахмадов – отец ее младшего сына Табриза и человек, с которым она решилась на официальный брак. "Меня часто сравнивают с Мадонной, что очень приятно. Если Мадонну в новом туре называют Madame X, то я – Madame Love", – говорит Ирина Билык. Ирина Билык – автор большинства своих хитов. Она пишет песни о том, что пережила и прочувствовала сама. "За свою карьеру я написала больше 500 песен. Некоторые еще ждут своего часа. Я берегу их, как говорят, на черный день. Жизнь показывает, что такой день для людей может наступить в любую минуту. И я знаю, что мои песни будут помогать им вставать, подниматься и идти дальше. Для меня это очень важно", - рассказала артистка. В жизни Ирины Билык очень много мистики. Ее поклонники уверяют, что даже простое селфи с ней – хороший знак. А если при этом еще и загадать желание, оно обязательно сбудется. Даже знакомство с мужем Асланом Ахмадовым произошло совершенно необычным образом. Ирина увидела программу о Людмиле Гурченко, где рассказывали и о друге актрисы – Аслане Ахмадове. "У меня в голове прозвучали две фразы: "Ты должна его найти" и "Он тебе нужен", – вспоминает певица. Хотя это было поздно вечером, Ирина тут же бросилась искать телефон Аслана. Нашла, позвонила и сама организовала встречу. Так началась история их любви.

Как развивались отношения Ирины Билык с Асланом Ахмадовым? Что было причиной ее расставаний с предыдущими мужьями? И какое необычное проклятие преследует звезду? Об этих и других подробностях жизни знаменитой певицы – в документальном проекте "Ирина Билык. 5:0", который телеканал "Интер" покажет 25 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Ирина Билык рассказала, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко.