Эксклюзив "Утра с Интером": Ирина Билык рассказала, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Известная украинская певица Ирина Билык сняла клип на песню "Красная помада". Новое видео артистка презентовала в студии программы "Утро с Интером". Также Ирина поделилась деталями будущего юбилейного концерта и прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни, сообщает пресс-служба телеканала.

6 апреля Ирине Билык исполнится 50 лет. Юбилей артистка отметит концертным туром по 25 городам Украины, а в сам день рождения даст большой сольный концерт в Киеве. Одним из главных хитов предстоящего тура станет песня "Красная помада", клип на которую Ирина Билык презентовала сегодня в эфире "Утра с "Интером". К слову, телевизионная премьера самой песни также состоялась на телеканале "Интер" – в новогоднем концерте "На Интере – Главная елка страны". Новый клип получился достаточно провокационным и откровенным – певица предстала в ярких образах и откровенных нарядах. "Я чувствую себя сейчас именно такой, – комментирует Ирина. – И на сольном концерте хочу выходить на сцену в коротких платьях, потому что у меня юбилей!"

Ирина Билык в студии программы "Утро с Интером". Фото: Интер

По словам артистки, к премьере "Красной помады" она готовилась три года: "Впервые я услышала эту песню в исполнении Алены Мельник – талантливого украинского автора. И сразу поняла, что хочу ее исполнять. Но из-за активной творческой деятельности все же решила приберечь этот хит на будущее – не хотелось, чтобы песня затерялась среди других. И вот сейчас у меня есть повод достать ее из ящика – предстоящий юбилейный концерт".

Ирина Билык встретила Новый год с Димой Коляденко. Фото: Интер

Съемки клипа проходили в Киеве и совпали с днем рождения младшего сына Ирины Билык – Табриза, поэтому праздник для ребенка организовывал папа, Аслан Ахмадов. К слову, он выступит и режиссером концертной программы предстоящего юбилейного тура артистки. В студии "Утра с Интером" Ирина уверила поклонников, что у них с мужем все хорошо. И опровергла слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Димой Коляденко, возникшие после совместных фото с отдыха: "Мы отдыхали не вдвоем, а большой компанией! Так случилось, что ехала компания друзей отдыхать на Новый год, и среди них был Дима Коляденко. Не могла же я отменить свой отдых из-за этого факта. Сплетни вокруг меня всегда будут. На юбилейном концерте я расскажу о себе больше, чем поклонники могут узнать обо мнеиз журналов, телевидения или из желтой прессы".

Ирина Билык. Фото: Интер

Эксклюзивное интервью Ирины Билык программе "Утро с Интером"