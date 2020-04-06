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06 апреля 2020, понедельник, 23:49 425
Общество 2020-04-06T23:53:15+03:00
Українські Новини
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина

Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина

Надежда Комендантова
коронавирус в Украине, карантин в Украине, усиление карантина, Ужесточение карантина, аренда животных
Выгул собак. Фото: pixabay
Выгул собак. Фото: pixabay

С понедельника, 6 апреля, в Украине начали действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. В частности, запретили передвигаться по улице компаниями больше двух человек, выходить на прогулку в сквер или парк, находиться в общественных местах без маски или респиратора и ряд других ограничений. 

В то же время, выйти на прогулку в парк можно только для выгула домашних животных. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если человек нарушит санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, то может быть и уголовная ответственность.

Предприимчивые украинцы не растерялись и начали массово сдавать в аренду своих питомцев желающим подышать чистым воздухом на природе. В соцсети даже появилось название для людей, готовый сдать собак в аренду во время карантина - карантье. 

Услуга аренды собак в Украине (как, впрочем, и других, более экзотических животных) существовала и до карантина – в последнее время пользуются популярностью фотосессии с милыми самоедами и хаски, а также брутальными доберманами.

Но с 6 апреля, после ужесточение карантина в Украине, на досках объявлений в интернете резко появилось множество объявлений. 

Диапазон цен за аренду колеблется от 300 гривен за час прогулки с джек-рассел-террьером в Одессе до 100 долларов за час с "элитной", как заявили владельцы, сиба ину на киевских Позняках.

Взять в аренду животных можно от получаса до суток, многие хозяева готовы доставить живостное лично к месту самоизоляции клиента. 

В тоже время, в сети появилось множество идей, как можно выйти из ситуации. 

Напомним, утром в понедельник, 6 апреля, несмотря на вступившие в силу ужесточенные правила карантина, в Киеве люди продолжают бегать и гулять по паркам.

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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