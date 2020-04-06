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06 апреля 2020, понедельник, 16:32 14
Мир 2020-04-06T16:32:36+03:00
Українські Новини
Защитные костюмы из мусорных мешков, осмотр больных на парковке. Как выживают врачи в больницах Британии

Защитные костюмы из мусорных мешков, осмотр больных на парковке. Как выживают врачи в больницах Британии

Елизавета Кесельман
Британия, Врачи, Больница, Коронавирус, Коронавирус в Британии
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Медицинские работники являются одной из самых уязвимых категорий людей, подверженнных риску заболевания коронавирусом. В Испании кол-во инфицированных медработников достигло 19 тысяч. Тем временем, в Британии врач-реаниматолог рассказала, как медики выживают в больничных условиях среди больных пациентов. Об этом передает BBC.

По словам доктора Робертс, в больнице отменяют операции, признанные несрочными, онкологические отделения - не исключение. Больных так много, что в больнице не хватает медперсонала и коек интенсивной терапии, оборудование и антибиотиков тоже не хватает.

Пик заболеваемости в Великобритании прогнозируют на 14-15 апреля однако врач отмечает, что медучреждениям будет трудно пережить этот период.

По словам врача, самое страшное - это нехватка индивидуальных средств защиты. Врачи, которые работают по пол суток, вынуждены делать костюмы из мешков для мусора, целлофановых фартуков, а защищать глаза горнолыжными очками. Медикам приходится осматривать пациентов на расстоянии 20 сантиметров, не имея должной защиты от коронавируса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании получила один млн респираторов. Однако часть из них имеет сомнительное качество: она нашла маску, которой минимум 15 лет.

"На защитных респираторных масках, которыми мы сейчас пользуемся, были заменены ярлыки с датой окончания годности. Вчера я нашла один респиратор с тремя ярлыками, один наклеен на другой", - объяснила она.

Кроме респираторов, врачи, работающие непосредственно с больными коронавирусом, так и не получили защитные костюмы. Тем временем, в разных частях Великобритании уже несколько медработников умерли от этой инфекции.

"Если число больных будет расти так же быстро, как это было в Испании и Италии, тогда, честно говоря, нам крышка. Скоро все наши дополнительные помещения будут заполнены. Все наши аппараты наркозной анестезии, которые должны работать по 2-3 часа максимум, не выключаются по пять дней. У нас уже есть отказы оборудования", - призналась женщина.

Из-за постоянного потока новых инфицированных на парковке больницы, где стояли кареты "скорой помощи", возникло новое временное помещение, в котором отсеивают пациентов с симптомами коронавируса до того, как они зайдут в здание больницы.

"Часто люди преувеличивают свои симптомы - просто чтобы доктор их осмотрел. Те, кто должен был бы сидеть дома, приходят в отделение неотложной помощи. Так что теперь каждый пациент проходит осмотр на парковке - чтобы убедиться, что те, у кого есть симптомы Covid, будут направлены в нужную часть больницы и не заразят всех остальных, например, тех, кто со сломанной рукой пришел", - рассказала Робертс.

Как сообщали Українські Новини, врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. 

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