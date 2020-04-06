В 1-м квартале черкасский "Азот" увеличил производство азотных минудобрений на 22%

В 1-м квартале предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произвело 444,1 тыс. тонн азотных минеральных удобрений, что на 22% больше, чем в этот период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Товарной аммиачной селитры было произведено 147,1 тыс. тонн, товарного карбамида – 168,6 тыс. тонн, КАС – 126,1 тыс. тонн, аммиачной воды – 2,3 тыс.тонн.

Кроме того, выработано 216,3 тыс. тонн аммиака и 168,9 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"С начала года все производственные мощности предприятия работают на 100%-ной нагрузке. Это дало возможность нарастить объемы производства минеральных удобрений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство карбамида выросло на 23%, КАС – на 22%, аммиачной селитры – на 21%", – сказал председатель правления предприятия Виталий Скляров.

По его словам, в этом году погодные условия позволили аграриям значительно раньше начать полевые работы, это также стало одним из факторов, которые определили напряженный производственный ритм работы завода.

"Предприятие продолжает работать, несмотря на особенные условия в период карантина, и полностью выполняет все контракты, обеспечивая бесперебойные поставки азотных удобрений сельскохозяйственным производителям", - отметил он.

Скляров уверен, что сегодня укранская химическая отрасль становится новым драйвером украинской экономики и является одной из немногих в Украине, которая продолжает демонстрировать рост.

"От украинской химической индустрии сегодня зависит функционирование многих других отраслей экономики, прежде всего, сельского хозяйства. Химики это прекрасно понимают и очень ответственно относятся к выполнению производственных планов. Своевременно произведенные и отгруженные азотные удобрения влияют на будущий урожай 2020. Сейчас, именно в период экономического кризиса, вопрос продовольственной безопасности страны становится особенно актуальным. Во-вторых, именно от того, как весной сработает АПК, будет частично зависеть скорость выхода украинской экономики их кризиса", – объяснил Скляров.

Он подчеркнул, что аграрный сектор остается сильнейшей экспортной отраслью страны, которая сильно влияет платежный баланс и другие макроэкономические показатели Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 черкасский "Азот" произвел 1,567 млн тонн азотных минеральных удобрений.

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.