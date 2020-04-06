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06 апреля 2020, понедельник, 13:30 390
Общество 2020-04-06T13:30:56+03:00
Українські Новини
Для бездомных в Киеве обустроили жилье и пункты питания у вокзалов

Для бездомных в Киеве обустроили жилье и пункты питания у вокзалов

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Бомжи, Бездомные, Пункты питания

На время карантина из-за коронавируса для бездомных в Киеве обустроили жилье. Те, кто остались без крыши над головой, могут разместиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Об этом во время пресс-конференции 6 апреля рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Действительно, бездомные - уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там - абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает работу таким людям. Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения к нормальной жизни", - сказал городской голова.

Также бездомные могут получить бесплатную еду. Такие пункты есть у Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники осуществляют там ежедневную дезинфекцию. 

Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу.

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