Для бездомных в Киеве обустроили жилье и пункты питания у вокзалов

На время карантина из-за коронавируса для бездомных в Киеве обустроили жилье. Те, кто остались без крыши над головой, могут разместиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Об этом во время пресс-конференции 6 апреля рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Действительно, бездомные - уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там - абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает работу таким людям. Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения к нормальной жизни", - сказал городской голова.

Также бездомные могут получить бесплатную еду. Такие пункты есть у Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники осуществляют там ежедневную дезинфекцию.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу.