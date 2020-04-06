Крупный бизнес увеличил отчисления налогов в госбюджет в январе-марте

Крупный бизнес увеличил отчисления налогов в госбюджет на 2,3% до 83,1 млрд гривен в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, предают Українські Новини.



Отмечается, что в течение января-марта текущего года крупными плательщиками налогов уплачено в государственный бюджет 83,1 млрд гривен, что составляет 54,4% общего сбора по Украине.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений выросла на 1,9 млрд гривен.



"Поступления от наших плательщиков в бюджет по акцизному налогу составляет 96,7% от всех поступлений по Украине, по налогу на прибыль - 67,2%, по налогу на добавленную стоимость - 53,8%. Такая результативность достигнута за счет эффективного сотрудничества и постоянного совершенствования системы администрирования налогов и сборов в Офисе крупных плательщиков", - отметила исполняющая обязанности руководителя офиса крупных налогоплательщиков Нонна Багмет.



Также указывается, что значительный прирост платежей в бюджет по сравнению с январем-мартом 2019 года зафиксирован по акцизному налогу, который в этом году составил 14,5 млрд гривен, что на 1,9 млрд гривен, или на 15,2% больше, чем за 1-й квартал 2019, и налогу на прибыль - 22 5 млрд гривен (больше на 2,6 млрд гривен, или на 13,4% показателя прошлого года).



В сводный бюджет увеличились поступления по налогу на доходы физлиц с заработной платы и единого социального взноса.



С начала года поступило более 3,9 млрд гривен налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 16,2%, или на 553, 2 млн гривен больше, чем за первых три месяца 2019 года.



Уплачено также 16,7 млрд гривен единого социального взноса, что на 2 млрд гривен, или на 13,6% больше прошлогоднего показателя.



Как сообщали Українські Новини, в феврале крупный бизнес увеличил отчисления налогов в госбюджет на 18,4% до 26,9 млрд гривен.



Ранее госбюджет недополучил 27,6 млрд гривен доходов в 1-м квартале.