Астролог рассказал, чего стоит избегать всем знакам зодиака 6 апреля

В апреле можно будет понаблюдать за звездопадом Лириды. Это астрономическое явление, когда малые метеорные тела попадают в атмосферу Земли и сгорают. А о том, как расположились звезды в понедельник, 6 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды советуют Овнам избегать тесного сотрудничества с людьми. Ведь есть риск, что они подведут представителей этого знака зодиака и придется все переделывать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день стоит учитывать изменившуюся обстановку. В понедельник окружающие могут быть не совсем честными с представителями этого знака. Звезды советуют избегать слепого доверия и все перепроверять.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам избегать скрытности в этот день. Это очень сильно усложнит общение с близкими. Также в понедельник неблагоприятное время для начинаний любого рода.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день звезды советуют Ракам тщательно перепроверять информацию даже из надежных источников, ведь в понедельник предствителей этого знака легко можно будет ввести в заблуждение.

Лев (23 июля – 22 августа)

В понедельник Львам следует избегать импульсивных покупок. Звезды уверяют, что в будущем представители этого знака будут корить себя, что не сохранили деньги.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник звезды советуют Девам избегать принятия скоропалительных решений. Если поступит предложение, то стоит взять время на раздумья.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды светуют Весам отложить все инициативы до вторника. Этот день лучше всего посвятить сбору информации и уточнению деталей

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник у Скорпионов будет удачный день для осуществления давних планов. Звезды будут на стороне представителей этого знака зодиака.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов есть риск подхватить простуду. Звезды советуют избегать контактов с кашляющими и чихающими людьми. Также не лишним будет позаботиться о своеи иммунитете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В понедельник звезды советуют Козергам не следовать подсказкам окружающих. Делать следует только то, что представители этого знака считают нужным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник Водолеи не способны замечать необходимые детали, без которых успех любого дела невозможен. Лучше всего отложить любые начинания на другой день.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб в этот день легко будет запутать и обмануть. Звезды советуют избегать деловых встреч и разговоров с малознакомыми людьми. Также следует подвергать сомнению всю новую информацию, которую услышите в понедельник.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что советует Павел Глоба всем знакам здиака на понедельник.

Также в пнедельник, 6 апреля, в Украину вернется теплая погода.