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  • У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці
05 квітня 2020, неділя, 11:12 40
Політика 2020-04-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці

У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Обмеження руху транспорту, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві

В той час, як в Україні вже 1251 випадок коронавірусу, загинули 32 людини, у Києві станом на 10 ранку 5 квітня зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в Facebook.

За його словами, за минулу добу в Києві захворів ще 31 людина: 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків у віці від 19-ти до 78-ми років.

Один 71-річний чоловік помер.

10 пацієнтів були госпіталізовані в столичні лікарні. 21 – лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків.

"Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, нещодавно виїжджали за кордон. Інші кордонів України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - повідомив мер Києва.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Голосіївський + 1
  • Дарницькій + 7
  • Деснянський + 3
  • Дніпровський + 2
  • Оболонський + 2
  • Печерський + 3
  • Подільський + 4
  • Святошинський + 2
  • Соломянський + 3
  • Шевченківський +4

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Нагадаємо, на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Тим часом, в усьому світі від коронавирусной хвороби померло 64774 людини, вилікувались - 246 893 людини за станом на 8 ранку 5 квітня. Всього з початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 203 099 випадків зараження.

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