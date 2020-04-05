У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці

В той час, як в Україні вже 1251 випадок коронавірусу, загинули 32 людини, у Києві станом на 10 ранку 5 квітня зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в Facebook. За його словами, за минулу добу в Києві захворів ще 31 людина: 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків у віці від 19-ти до 78-ми років. Один 71-річний чоловік помер. 10 пацієнтів були госпіталізовані в столичні лікарні. 21 – лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків. "Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, нещодавно виїжджали за кордон. Інші кордонів України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - повідомив мер Києва. Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах: Голосіївський + 1 Дарницькій + 7 Деснянський + 3 Дніпровський + 2 Оболонський + 2 Печерський + 3 Подільський + 4 Святошинський + 2 Соломянський + 3 Шевченківський +4 Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Нагадаємо, на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Тим часом, в усьому світі від коронавирусной хвороби померло 64774 людини, вилікувались - 246 893 людини за станом на 8 ранку 5 квітня. Всього з початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 203 099 випадків зараження.