Масштабный лесной пожар в зоне ЧАЭС еще ликвидируют

Ликвидация крупного лесного пожара в зоне ЧАЭС, который вспыхнул днем 4 апреля, продолжается.

Об этом сообщает ГСЧС.

В сообщении сказано, что по состоянию на 7 утра 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов.

В ГОСЧ утверждают, что радиационный фон в пределах нормы.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. Из Нежина на помощь чрезвычайникам отправились два самолета.

Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

Тем временем, согласно прогнозу синоптиков, в Киеве 5 апреля днем будет +10...+12°, а ночью -1...+1°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.