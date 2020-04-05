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05 апреля 2020, воскресенье, 12:54 61 Инфографика
Политика 2020-04-05T12:55:08+03:00
Українські Новини
Сегодня 25-й день "коронавирусного" карантина в Украине

Сегодня 25-й день "коронавирусного" карантина в Украине

Надежда Комендантова
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, статистика коронавируса
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине уже 1251 случай коронавируса, погибли 32 человека, Сегодня начался 25-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 19 дней.

Однако министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что карантин может быть продлен и называет возможным сроком его завершения по оптимистическому сценарию 15 мая.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом. В частности, на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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