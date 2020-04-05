Аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на предпасхальной неделе

После морозного холода в Украину ворвется летняя жара. В воскресенье, 5 апреля, будет сухо, тепло и солнечно. А с понедельника грядет ощутимое потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, благодар антициклону Keywan Украина защищена от влияния циклонов Ranidia над Ирландией и Португалией, а также циклона на Балканах и западе Турции.

"В воскресенье ожидается ночью от 2 тепла до 2 мороза, на юге + 1 + 5 градусов, а днем 9-13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов", - написала она.

По ее словам, в Киеве в воскресенье также будет сухо, солнечно, ветрено.

"Ближайшей ночью от 1 тепла до 1 мороза, завтра днем +10, +11 градусов", - уточнила синоптик.

С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до + 16 + 20 градусов.

"В дальнейшем столбики термометров погонят выше и выше", - добавила Диденко.

В то же время, осадков, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в воскресенье в Украине не ожидается. Ночью в некоторых областях ударит мороз до -3°.

Так, холоднее всего будет в восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем +9...+12°, а ночью опустится до 0...-1°.

На западе Украины средняя температура будет в пределах +10...+13° днем, а ночью -1...+1°. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +17°.

В южных областях ночью похолодает до +2...+5°, а днем ожидается +12...+15°.

На севере страны похолодает до 0...-2° ночью, а днем ожидается +10...+12°. В центре Украины ночью столбик термометра покажет 0...-1°, а днем +11...+13°.

В Киеве 5 апреля днем будет +10...+12°, а ночью -1...+1°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.