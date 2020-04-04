Тепло возвращается, но с сильными ветрами: прогноз погоды на 5 апреля

5 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +10…+12 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +9…+14 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 1…+6 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +12…+14 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +12…+14 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +15…+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +8…+13 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +9…+14 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +8…+13 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем иногда порывы ветра 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+16 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем иногда порывы ветра 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+4 градуса, днем +11…+16 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.