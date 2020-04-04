Четверо украинцев пытались сбежать за границу после подписания согласия на самоизоляцию

Пограничники в пятницу, 3 апреля, задержали четырех украинцев, которые пытались покинуть Украину, несмотря на запрет. Об этом говорится сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, собщается, что пограничники обнаружили нарушителей в пункте пропуска "Гоптовка", дважды в "Новых Яриловичах" и в "Тисе" на границе с РФ, Белоруссией и Венгрией.

"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничники сообщили о правонарушениях сотрудникам Национальной полиции. Их судьбу будет решать суд.

В Госпогранслужбе напоминают, что за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин усилил карантинные меры.

Ранее сообщалось о том, как в мире и Украине наказывают за нарушение карантина.