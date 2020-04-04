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04 апреля 2020, суббота, 15:00 371
Силовые структуры 2020-04-04T15:00:52+03:00
Українські Новини
Четверо украинцев пытались сбежать за границу после подписания согласия на самоизоляцию

Четверо украинцев пытались сбежать за границу после подписания согласия на самоизоляцию

Елена Новикова
Госпогранслужба, Карантин, Штраф, Нарушители, закрытие границы, самоизоляция
Госпогранслужба. Фото: dpsu
Госпогранслужба. Фото: dpsu

Пограничники в пятницу, 3 апреля, задержали четырех украинцев, которые пытались покинуть Украину, несмотря на запрет. Об этом говорится  сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, собщается, что пограничники обнаружили нарушителей в пункте пропуска "Гоптовка", дважды в "Новых Яриловичах" и в "Тисе" на границе с РФ, Белоруссией и Венгрией.

"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничники сообщили о правонарушениях сотрудникам Национальной полиции. Их судьбу будет решать суд.

В Госпогранслужбе напоминают, что за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин усилил карантинные меры.

Ранее сообщалось о том, как в мире и Украине наказывают за нарушение карантина.

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